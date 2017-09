El Barça Lassa empieza la liga con buen pie

Google Plus

El Barça Lassa empezó con victoria la temporada 2016/2017 tras derrotar por 0 a 5 al Aspil Vidal Navarra a domicilio. En un buen partido de los azulgranas, que fueron dominadores del encuentro y gozaron de muchas ocasiones para que el resultado fuera aún más amplio. Esqerdinha y Joselito anotaron dos goles cada uno, mientras que Ferrao hizo el restante.

Inicio frenético

Pese a ser el primer partido de competición, el ritmo de este en los primeros minutos fue muy alto, como si ambos conjuntos se encontraran a mitad de temporadas y con mucho rodaje detrás. La primera gran ocasión la tuvo la estrella brasileña del Barça, Dyego. Con una buena jugada individual, intentó sorprender a Gus, aunque este desbarató la intentona.

Rivillos, que debutaba en liga con el Barça, avisó en el minuto cinco de que el gol estaba cerca con un gran disparo que iba a la escuadra, pero el guardameta visitante lo desvió. Medio minuto más tarde, otro debutante con los azulgranas, Esquerdinha, adelantó a su equipo tras una gran jugada combinativa de los cuatro jugadores en pista.

En el siguiente minuto, Pedro tuvo la primera buena ocasión para su equipo, que estuvo a punto de empatar el encuentro tras mandar su disparo al travesaño. Por su parte, los pupilos de Andreu Plaza intentaron agrandar la distancia en el electrónico por mediación de Ferrao, Esquedinha y Adolfo, pero estos tres no consiguieron perforar la red de la portería defendida por Gus. De todos modos, el dominio de los azulgranas era evidente.

El primer tiempo terminó con un susto a los aficionados locales. Rubi cedió el balón a su portero, que le pilló desprevenido y a punto estuvo de costarle un gol a los de Navarra.

Igualdad en el segundo tiempo

Los primeros minutos de la segunda mitad no fueron iguales que el inicio de la primera. Mucha posesión pero no llegaban ocasiones por parte de los dos equipos. No fue hasta en el minuto 26, que un ex-azulgrana, Sergio González (ahora cedido por el Barça) tuvo dos ocasiones consecutivas para igualar el encuentro. Dos minutos después, Esquedinha mandó un balón a la madera.

El final del encuentro estaba cada vez más cerca pero los goles no llegaban. Esta incertidumbre se traducía en nervios, cosa que hizo que la intensidad y las faltas aumentaran. Dyego y Pedro vieron amarillas. Los de Andreu Plaza gozaban de la posesión del esférico, pero no terminaban de culminar la sjugadas. Por otra parte, el Aspil Vidal generaba su peligro mediante contraataques.

No fue hasta el minuto 34 que el marcador volvió a cambiar a favor de los azulgranas. Ferrao aprovechó un rechace de Gust tras un disparo de Dyego para enviar el balón al fondo de la red, haciendo así el 0 a 2.

La sentencia

A falta de cuatro minutos para que el encuentro finalizara, los locales optaron por jugar de cinco para intentar, al menos, empatar el partido. Este movimiento fue arriesgado, y lo aprovechó el Barça para hacer el 0 a 5 definitivo.

Primero fue Esquerdinha, que culminó su gran debut con el Barça con un doblete, demostrando su capacidad goleadora y que va a ser de gran ayuda para los azulgrana en el aspecto ofensivo esta temporada. Los dos últimos goles dejaron un regusto aún más amargo a los aficionados del Aspil Vidal. Joselito, jugador que militó en el club de Navarra en el pasado, aprovechó que los locales estaban volcados al ataque para apuntarse un doblete a su cuenta particular. El ahora jugador del Barça, por eso, no celebró los goles.

Con este triunfo, los de Andreu Plaza terminan la jornada como líderes, y se postulan como claros candidatos para volver a ganarlo todo.