Guía VAVEL Peñiscola 2017/18: cinco fichajes para mirar hacia arriba

El Peñiscola RehabMedic afronta una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala español, en la que principalmente, buscará mantener la estabilidad adquirida en las pasadas campañas. Aunque no dudará en mirar hacia objetivos más exigentes con la renovación de la plantilla.

Calendario temporada 2017/2018

El conjunto castellonense tiene uno de los calendarios más exigentes por su distribución de toda la primera división de toda la categoría, empezando en la primera jornada contra el Inter Movistar, continuando por jugar en casa contra el rival del Levante en la jornada anterior, el Gran Canaria.

Pese a que hasta la jornada ocho no vuelve a tener un enfrentamiento realmente complicado, contra ElPozo Murcia, hasta que llegue, tiene por medio el enfrentamiento ante los dos recién ascendidos, Naturpellet Segovia y O Parrulo, rivales que pese a que acaban de ascender, no pondrán las cosas fáciles para ser batidos por ningún equipo. En la jornada 12 jugará en casa contra el Barcelona Lassa, pero antes le tocará medirse ante R.R. Zaragoza, P.R. Cartagena y Jaén, partidos que no les pondrán la cosa fácil para llegar descansados ante el club catalán.

Altas y Bajas

Con eso mismo abríamos la guía, los fichajes de Peñíscola, cinco efectivos con ánimos renovados que llegan para poner todo lo que puedan dentro de los terrenos de juego. Molina, Tobe, Jaime Peiro, Bagatini y Mauricinho, esos son los jugadores que el club procedente de Castellón ha considerado que son suficientes para mantener la estabilidad hasta el momento adquirida.

Cinco incorporaciones pueden parecer suficientes, aunque si se tienen en cuenta las numerosas bajas del conjunto valenciano, seis para ser exactos, puede que la plantilla presente carencias ante la del curso anterior. Fran Conde, Verdejo, Iker López, Raya, Marquinho y Juanqui, todos ellos han decidido poner punto y final su trayectoria con el Peñíscola RehabMedic y buscar nuevos retos.

Jugador determinante

El cuarteto tipo de Peñíscola es peligroso de por sí solo, pero un equipo puede contar tan solo con cuatro jugadores de un gran nivel, jugadores como Michel, Mauricinho, Lucas Bolo y Terry serán los encargados de demostrar su experiencia en el plantel, sumada a la de los recién llegados. Aún con Mauricinho nombrado, el otro pívot de la zaga no merece pasar desapercibido, Juan Emilio es también una referencia para su equipo en ataque, y así lo demostró la anterior campaña.

Entrenador, Albert Canillas

Segundo año al frente del proyecto de la escuadra castellonense. Y tras su primera gran temporada al frente del equipo peñiscolano, no pasó desapercibido ante los ojos de ningún aficionado, tanto que quedó nombrado entre los tres mejores técnicos de la anterior liga, junto a Imanol Arregui y Jesús Velasco.

El técnico llevo al equipo del Baix Maestrat a sus terceros Play-Offs y su primera participación en la Copa de S.M el Rey.

Por si todo lo mencionado anteriormente fuera poco, Canillas fue nombrado entrenador revelación, en parte a que clasificó a su zaga con la mejor puntuación jamás obtenida.

Pasadas temporadas

Poco que descubrir después de elogiar todos los "éxitos" de Albert Canillas al frente de su actual club, en la campaña más reciente superaron su récord de puntos, llegaron a la copa de España por primera vez y la clasificación también por tercera vez a los Play-Off.

En las pasadas campañas destaca su notoria progresión, ascendiendo a segunda división en la 11/12 y tan solo una después ya disputando choques en la máxima categoría.

A su vez, dos ultimas sin contar la recientemente finalizada, llevan de forma continua, finalizando octavos en la calificación