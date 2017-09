Guía VAVEL Barça Lassa 2017/18: volver a la cima

Fotomontaje: Adrián Cobo

La ilusión ha vuelto a can Barça. Después de una profunda renovación de la plantilla y cuerpo técnico del año pasado, el próximo sábado va a arrancar el segundo año del proyecto. Con Andreu Plaza en el banquillo, los azulgranas intenterán volver a levantar títulos, además de volver a ser el gran equipo que dominaba el panorama europeo.



El año pasado, el casillero de trofeos del Barça se quedó en blanco. En la Copa del Rey, el Levante les eliminó en la primera ronda. En la competición más esperada de la temporada, la Copa de España, un sorpendente Magna Navarra les eliminó en la primera ronda, dejando la Liga como la única esperanza de los azulgranas para levantar un título.

Pese a terminar en tercera posición tras pelear por la primera plaza en el campeonato liguero, el Barça Lassa llegó a la final tras derrotar al Palma en cuartos de final y a ElPozo en las semifinales. En el último partido de la final, el Movistar Inter arrebató a los de Andreu Plaza el sueño de revalidar el título de Liga.

Este año, tanto jugadores como afición ven las cosas de otra manera: hay licencia para soñar. Porque no solo se han reforzado de lujo, sino que además, el hecho de quedar subcampeones del playoff por el título de liga otorgó al Barça el derecho a jugar la UEFA Futsal Cup, la máxima competición europea del futbol sala.

Calendario

Los azulgranas empiezan con un calendario complicado, cosa que hará ver si el potencial del equipo es el que parece. Para empezar, visitan el campo del Aspil Vidal Navarra. En la segunda jornada, van a recibir un renovado Palma Futsal, y en la numero tres, se enfrentaran al Catgas Santa Coloma.

Calendario completo del Barcelona Lassa

Es una temporada muy ilusionante para el Barça Lassa. Una gran oportunidad para volver a ganar y reinar en Europa. Una gran oportunidad para volver a ser aquel Barça campeón.

Cambios en la plantilla

El año pasado, las lesiones fueron un lastre para el Barça Lassa. Dos de sus mejores jugadores, Rómulo y Batería, se lesionaron de gravedad y prácticamente no tuvieron minutos. El primero rescindió su contrato antes de que la temporada se terminara. El segundo esperó sus oportunidades en el banquillo, pero su baja forma no le dejó ayudar a su equipo. Es por esto que el club le comunicó a Batería, Diego Quintela y Joselito que no tenían lugar. Este último, finalmente, se ha podido quedar en la plantilla, que va a constar de 15 jugadores.



Esquerdinha, Leo Santana y Rivillos son las nuevas incorporaciones de los azulgranas. Los dos primeros, ambos brasileños, vienen a la Liga Nacional de Fútbol Sala después de su experiencia en Rusia. Para Esquerdinha no va a ser su primera vez el esta liga, pues militó en ElPozo. Por otra parte, Leo Santana se estrenará en la LNFS.

Andreu Plaza dando indicaciones a los suyos | Foto: LNFS



El otro refuerzo azulgrana, Rivillos, ya ha jugado ante el Barça en más de una ocasion. De hecho, él pudo celebrar la pasada liga, pues jugaba en Movistar Inter, equipo que derrotó a los de Andreu Plaza en la final.



Estos jugadores van a aportar mucha calidad en el equipo. Rivillos, velocidad y combinación. Leo Santana, mucha garra. Y Esquerdinha, mucho gol. Andreu Plaza va a tener problemas para poder hacer la convocatoria, pues son 15 los jugadores que forman la plantilla, cosa que significa que tres de ellos van a tener que ver el partido des de las gradas.

Jugador franquicia

Si el Barça Lassa consiguió llegar a la final de los Playoffs por el título de liga, fue, sin duda, gracias a Dyego Zuffo. El ala brasileño fue la columna vertebral del conjunto de Andreu Plaza, que lideró a su equipo en numerosas ocasiones con actuaciones esterales. Es un jugador importantísimo para el Barça, pues además de tener buena visión de juego y combinar a la perfección, su jugada de amagar hacia fuera, entrar al medio y disparar a puerta es un auténtico quebradero de cabeza para los rivales. El gran nivel del brasileño supuso que se llevara el MVP de la LNFS.

Entrenador

Andreu Plaza va a iniciar su segunda temporada en los banquillos del Barça Lassa. Llegó con la difícil tarea de hacer olvidar a Marc Carmona, entrenador en la etapa más gloriosa de la historia del club. La temporada pasada, la primera del proyecto, no consiguió el objetivo, que era levantar un título, pero el rendimiento del equipo fue bueno. Este año, con la plantilla a priori mejorada, tiene la oportunidad de levantar cuatro trofeos.

Años anteriores

En los últimos años, el Barça ha sido un fijo en los Playoffs para el título de liga. De hecho, estuvo tres temporadas consecutivas siendo campeón. Los cuatro últimos años no ha habido la misma suerte. Dos de ellos cayeron en las semifinales, mientras que en los dos últimos el Movistar Inter les arrebató el sueño de volver a ser campeones de liga. Este año, los de Andreu Plaza lucharán al máximo para, por fin, volver a la cima.