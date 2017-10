Manchester City-Stoke City: Ahora importa la liga

Sergio Agüero es duda para el partido ante el Stoke. Foto: Getty Images.

Después de una semana sin fútbol de clubes, vuelve la Premier League tras haberse resuelto las clasificaciones de acceso a la Copa del Mundo 2018 de Rusia. Y vuelve con un Manchester City que acabó el mes de septiembre como líder al hacer un mes espectacular con seis victorias consecutivas, empatados a puntos con su eterno rival, el Manchester United, los de Guardiola tan sólo tiene un gol más a favor, con lo cuál, le convirtió en el primer clasificado de la Premier, circunstancia que perfectamente puede cambiar si falla ante el Stoke City.

Sin embargo, en frente está un equipo que no ha empezado la liga con mejor pie, un equipo con una plantilla dispuesta a pelear por puestos europeos pero que, de momento, debe mirar hacia arriba y sumar puntos. El Etihad parece complicado, pero no imposible. El entrenador Mark Hughes es un viejo conocido para los locales, pues entrenó a los citizens en 2008 y 2009 y coincidió con Pep Guardiola en el Barcelona en su etapa de jugador en la temporada 1986-87 mientras que el de Santpedor aún no había debutado en liga y era uno de los recogepelotas del club culé. Ahora las cosas han cambiado, y el alumno ha aventajado a uno de sus maestros en el mundo del fútbol.

Que siga la racha

Seguro que más de uno por Manchester no quería el parón liguero por lo bien que está jugando el City en estos momentos. Una racha de ocho victorias consecutivas entre liga, copa y Champions hacen que este año sí puedan creer y apostar en una plantilla con hambre de fútbol. Cinco victorias consecutivas en liga con 19 goles a favor y uno en contra es el balance que deja el City y que planea seriamente en prolongar esta racha ante el Stoke. Pues es el claro favorito del partido al jugarse en el Etihad.

El City acabó el mes de septiembre ganándole al Chelsea. Foto_: Getty Images.

El City acabó el mes de septiembre con un pleno de victorias No obstante, el virus FIFA ha llamado a la puerta del City con varias bajas bastantes sensibles para el conjunto celeste. Mendy, con una lesión en la rodilla no jugará definitivamente este partido, mientras que Agüero es seria duda por unas molestias en las costillas. También son posibles bajas Fabian Delph por dolores en un muslo y el defensa Kompany por una lesión en el gemelo. El resto estaría disponible, una plantilla bastante peligrosa para cualquier equipo.

Quien sí jugará con casi todo pronóstico es el brasileño Gabriel Jesús, un delantero que se ha ganado la total confianza del técnico desde el primer momento que aterrizó a Manchester en el invierno pasado y sigue acumulando minutos. Cuatro goles en su haber tiene el jugador de 20 años que forma, junto Agüero, la pareja perfecta de goleadores en el que, quizás, en este partido combatirá solo para batir a defensores. No es la primera vez que lo hace, él sabe dirigir la batalla en solitario.

Un Stoke que pretende silenciar el Etihad

A priori es un partido bastante difícil para los hombres de Mark Hughes, pues las visitas al Etihad no les viene demasiado bien. Pero un equipo acostumbrado a estar entre los 10 primeros clasificados de la Premier siempre es un equipo aguerrido dispuesto a salir con todo y poder dar la sorpresa ante el líder de la liga inglesa.

El Stoke aún no sabe lo que es ganar a domicilio El Stoke City no ha empezado del todo bien esta temporada. Inmerso en el décimo tercer lugar en la clasificación, no están en un lugar que ellos han planeado desde el principio. Su principal hándicap es cuando juega fuera del Bet365 Stadium. De nueve puntos posibles, sólo ha conseguido uno, empatar con el West Brom. El resto fueron derrotas ante Everton y Newcastle. Y es que los de Hughes aún no han encontrado la tecla para arrancar de verdad en esta temporada. Tiempo tiene para hacerlo, y qué mejor escenario que el Etihad para hacer una victoria con prestigio y empezar a ganar a domicilio.

Peter Crouch sigue siendo una pieza fundamental en el Stoke. Foto: Getty Images.

A pesar de este mal comienzo, el Stoke se caracteriza de ser un equipo incansable reflejándose en el último partido de liga ante el Southampton en un choque que iba destinado al empate pero Peter Crouch deshizo el encuentro y se llevó el partido. Y es que el delantero, a pesar de sus 36 años sigue siendo el baluarte principal en el ataque del Stoke. Cumpliendo su séptima temporada en el equipo, el delantero inglés puede ser un revulsivo o jugar desde el principio siendo la principal amenaza. Un jugador que no piensa en jubilarse y sí en dar guerra dándole puntos al Stoke City.

Datos del partido

Arbitrado por el colegiado Neil Swarbrick, el árbitro inglés será el encargado de pitar en el Etihad. De 47 años, ya ha arbitrado en esta temporada a los locales, en el Watford-Manchester City; y Manchester City-Crystal Palace, ambos partidos acabaron en goleadas del equipo de Guardiola. Con el Stoke también ha intervenido en dos partidos: el Everton-Stoke City; y Stoke City-Manchester United, en ninguno de los dos partidos fue capaz de ganar.

Desde que ascendiera a la Premier en 2008 y no moverse definitivamente de la categoría, el Stoke ha jugado en el Etihad 10 veces en el que sólo ha conseguido una victoria (en 2014) y un empate (en 2017). El resto son todas derrotas, la mayoría con goleadas y sin hacer un solo gol. Un bagaje preocupante que quiere alargar el equipo local pero en el que los visitantes han de cambiarlo cuanto antes si quieren luchar por algo más que una permanencia.

Posibles onces iniciales