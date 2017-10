Agüero cree estar en perfectas condiciones para jugar

Sergio Agüero en un entrenamiento semanal / Foto: Manchester City

El Kun Agüero asegura estar listo para regresar a los terrenos de juego tras el accidente que sufrió en coche. El delantero argentino hace dos semana viajó a Ámsterdam en uno de sus días libres para ver el concierto del colombiano Maluma, tras ser invitado por uno de los agentes del cantante. Al acabar el concierto, el Kun tuvo un pequeño accidente con el coche lo que le supuso una lesión en su costilla tras el impacto del vehículo.

En un primer momento se estimó que debería estar en reposo un mes aproximadamente ya que la zona lesionada es bastante delicada, pese a ello Agüero cree estar a tope para volver a una convocatoria. Este fin de semana el Manchester City recibe al Stoke City, a priori un rival no muy complejo, lo que quizás supone que el Kun no salga de inicio, ya que Guardiola tiene en mente el partido de Champions del próximo martes ante el Nápoles. El propio jugador aún no sabe si jugará o no este sábado, aunque si fuera por él lo haría sin dudarlo.

El máximo goleador del City en ningún momento se arrepiente de lo sucedido. “Es difícil imaginar que podría haber sucedido algo así” dijo el Kun haciendo referencia al percance que tuvo con el coche. Es cierto que estaba en su día libre y tenía permiso por parte del club, no hay nada que reprochar por parte de nadie.

En los últimos días se ha visto al Kun muy activo en las redes sociales, mostrando fotos de los entrenos asegurando así estar en plenas condiciones para jugar frente al Stoke City. Él cree que ya está preparado aunque a lo largo de la semana se ha ejercitado al margen de los compañeros. Es posible que Pep Guardiola le dé minutos con tal de no forzarlo mucho, pensando ya en el duelo europeo del martes. De todas maneras en el City saben de lo que es capaz Agüero, un hombre que quiere seguir rompiendo récords a base de goles.