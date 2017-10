El Burnley intentará continuar su buena racha ante el West Ham

El Burnley celebrando el 0-1 contra el Everton (Fuente: Burnley FC)

El Burnley jugará ante el West Ham en casa este sábado,14 de octubre a las 16:00 (hora española), en la octava jornada de Premier League. Se trata de un partido con dos equipos en posiciones antagónicas, los vinotintos llegan sextos, con un gran record de 3 victorias, 3 empates y solo 1 derrota, ante el West Bromwich. Por otro lado, los hammers, que son décimoquintos, necesitan los 3 puntos para alejarse de la zona roja, solo han ganado 2 de sus 7 partidos en Premier League. Les separan 5 puntos, ya que los locales tienen en su cuenta 12 puntos frente a los 7 puntos que han conseguido los visitantes.

Los locales saldrán presumiblemente con Pope en la portería; Lowton, Mee, Tarkowski y Ward formarán linea de 4 en defensa; el medio campo podría estar poblado con 5 hombres, Brady, Defoer, Cork, Arfield y Hendrick en la mediapunta; arriba, seguramente sea Wood la referencia. Los visitantes saldrán con Hart en la portería, defendido por Zabaleta, Reid, Fonte y Cresswell, en el medio Noble y Kouyaté formarán doble pivote; Antonio, Lanzini y Arnautovic jugarán más adelantados y en la delantera jugarán Chicharito o Carroll. El delantero mexicano es la primera opción, pero debido a sus molestias físicas quizás no sea el titular. El centroamericano ha marcado 3 goles desde que juega para los londinenses. Si Hernández no juega, será el británico quien deba enchufarlas. Carroll declaró hace poco que se esforzará para volver a la selección inglesa, con la que no juega desde 2012 en la victoria por 5-0 ante San Marino.

En cuanto a bajas, los vinotintos no podrán contar con Jonathan Walters, Nahki Wells y Dean Marney. James Collins será el único no disponible para los hammers a expensas de Chicharito. Vokes y Wood son los máximos goleadores del equipo de Lancanshire con 2 tantos cada uno. En el West Ham, el máximo goleador es Chicharito con 3 tantos, después le siguen Kouyaté, Obiang, Sakho y Ayew con 1 gol cada uno.

Chicharito durante el WHU-SWA (West Ham United twitter)

En los banquillos, Slaven Bilic y Sean Dyche afrontan el encuentro en situaciones contrarias. El entrenador croata, camina en la cuerda floja pese a que su equipo ha logrado salir de los puestos de descenso con 4 puntos en los últimos 3 partidos. El técnico del West Ham ha tenido que desmentir en las últimas horas rumores sobre el descontento de Chicharito. "Alguien inventó los rumores de que no está contento en el West Ham" dijo Bilic este jueves 12 en rueda de prensa.

Sean Dyche, por otro lado, es ahora uno de los héroes de su aficción. Tras un gran comienzo de temporada como visitantes, expresó su aprobación a la actuación del equipo: "es una buena y gran salida. Perdimos mucha la temporada pasada fuera y, por suerte, esto ha cambiado. Hemos sido muy buenos en casa también. Los puntos son puntos de donde quiera que vengan". El Burnley no ha perdido en 4 partidos como visitante, con 2 victorias y 2 empates. Los clarets han logrado ganar en casa del actual campeón, el Chelsea, y del Everton. Además, lograron sacar 1 punto en Anfield y Wembley (estadio momentáneo del Tottenham).

Sean Dyche (Burnley FC Twitter)

El Burnley ha marcado en 25 de sus 26 enfrentamientos en casa ante los hammers, la única excepción fue un empate a 0 en 1928. El dulce momento de los dueños de Turf Moon además está plasmado en cifras: es su mayor racha de imbatibilidad (3 victorias y 2 empates) desde 1975. Hablando de Turf Moon, apenas se marcan goles en este estadio, ya que solo se han anotado 2 goles en 3 partidos de Premier League esta temporada; uno de los locales y otro de los visitantes.

Por otra parte, el West Ham ha ganado los 5 últimos enfrentamientos entre ambos equipos, inluyendo 4 partidos en Premier League, aunque los hammers no han ganado ningún partido como visitantes en esta liga. En sus partidos afuera han encajado 10 goles en 4 derrotas y 1 empate: 1 punto de 12 posibles. Los londinenses han marcado 7 goles en 7 partidos, 6 de esos 7 goles han sido anotados en la segunda parte. Parte de la ´recuperación liguera´ hammer viene de dejar la portería a cero en los últimos 3 partidos. No esperamos ver muchos goles en este encuentro, pero por lo menos si un buen espectáculo.