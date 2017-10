Un City sin Agüero ni Mendy

Google Plus

Agüero y Mendy celebrando un gol del Manchester City/ Foto: LA VANGUARDIA

El Manchester City que ha comenzado la temporada de una forma espectacular estando colíder en la Premier League compartiendo liderato con el Manchester United y líder de su grupo en la fase de grupos de la Champions League. El City que comenzó la Premier generando dudas entre sus aficionados, debido a un empate en el Etihad frente al Everton y una victoria polémica frente al Bournemouth en el último minuto. Después de este mal arranque el Manchester City comenzó a enlazar una serie de victorias y de esta forma conseguir los logros que se han nombrado anteriormente. A pesar de lo bien que le está yendo ahora el equipo inglés, tiene una mala noticia que son las longevas lesiones de Mendy y Agüero.

Primer vamos a hablar de la lesión de Mendy, que se lesionó de los ligamentos durante el partido frente al Crystal Palace en el que tuvo que ser sustituido por Danilo. El jugador galo que ha venido al club de Manchester como uno de los grandes fichajes del club en la defensa por 57 millones de euros procedente del Mónaco no podrá estar durante esta primera parte de la temporada. Clave en el esquema de Guardiola porque no hay más jugadores en esa posición de lateral izquierdo, Pep tiene una baja imporantísima después de haber vendido este verano a Clichy y a Kolarov. De momento el técnico español ha estado probando a Danilo porque esta siendo suplente de Walker en el lateral derecho y ha reconvertido a Delph debido a que no tiene hueco en este centro del campo del Manchester City, aunque ahora mismo se especula que el Manchester City podría fichar un lateral en este mercado de invierno.

La otra baja importantísima es la del Kun Agüero que se lesionó por un accidente en Holanda después de ver el concierto de su amigo Maluma. El Kun que estos últimos meses había sembrado dudas tras la aparición de Gabriel Jesús y en un esquema en el que el argentino no tenía hueco, supo demostrar que se merecía ser titular en este City y esto provocó que Guardiola pasase a jugar con una formación de dos delanteros, y de esta forma pudieran jugar los dos en el frente de ataque del Manchester City, algo que le ha dado un gran resultado marcando muchos goles tanto Gabriel Jesús como Agüero. El Kun que es un jugador carismático para la afición y uno de los jugadores del Manchester City estará fuera un mes mínimo.

Por ahora, faltando 6 meses para la vuelta de Mendy, y un mes para la vuelto del Kun Agüero, el City tendrá que aguantar con los jugadores que tiene en ahora mismo en la plantilla para seguir estando arriba en la Premier y conseguir el pase para la siguiente ronda de la Champions League.