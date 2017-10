Inglaterra, ¿campeona del Mundial 2018?

Cahill, Rashford y Dier en la victoria frente a Eslovaquía | Foto: TheFA

Cada cuatros años lo mismo, Inglaterra es considerada una de las favoritas bajo el papel... hasta que llega la hora de la verdad. Cada cuatro años la selección de los Three Lions se estrella en la Copa Mundial... ¿hasta 2018? ¿Será 2018 el año en el que por fin logren cumplir las expectativas y alzarse campeones, cosa que no logran desde hace medio siglo?.

Bobby Moore con el trofeo tras ganar el Mundial 1966 Foto: TheFA.com

En Inglaterra no son muy optimistas, han sufrido demasiadas decepciones para ilusionarse. Desde 1990, cuando alcanzaron las semifinales, no han hecho ningún papel destacable. En el siguiente Mundial no fueron capaces ni siquiera de clasificarse. En 1998, sus archirrivales, Francia, lograron alzar el trofeo mientras que ellos se quedaron atascados en dieciseisavos. Tras esto los Three Lions alcanzarían consecutivamente los cuartos de final para, en 2010, llevarse una de las mayores decepciones al ser aplastados por Alemania en dieciseisavos. La derrota frente los germanos estuvo rodeada de polémica, pese al contundente 4-1 recibido, Inglaterra debió empatar con 2-1 en el marcador, un golazo de Frankie Lampard que no subió, erroneamente, al marcador. Este gol seguramente hubiese cambiado el partido. En el último Mundial, con Roy Hodgson, ni siquiera lograron pasar de fase de grupos.

Expectativas para este Mundial

Aunque suene a topicazo, este año, Inglaterra puede hacer un gran papel si juega como en la fase de grupos. Se plantea como una selección sólida con jugadores que comienzan a madurar. Gran parte de la culpa la tiene Gareth Southgate, que no impondrá capitanía hasta cerca del torneo para que todos los futbolistas adquieran capacidad de liderazgo. Aunque presumiblemente la capitanía se la disputarán Henderson y Kane.

En la fase clasificatoria han cumplido con creces con 26 puntos de 30 posibles en un grupo que compartían con su gran rival, Escocia. Consiguieron 8 victorias y 2 empates en 10 partidos, lo cual significa que llegan invictos al torneo y con buenas sensaciones. Su máxima victoria fue ante Malta, por 0-4 y sus dos empates fueron ante Escocia (2-2) y Eslovenia (0-0). En la fase de grupos han dado imagen de equipo sólido atrás, y resolutivo, pero que depende enormemente de Harry Kane. Eso sí, perdieron por 1-0 contra Alemania en un amistoso. Aun así, en este partido dieron la sensación de equipo difícil de marcar. Si mantienen esta tónica, pueden dar mucha guerra.

Henderson jugando con Inglaterra | Foto: TheFA.com

Inglaterra cuenta con una gran plantilla, y desde luego, mucho más prometedora que con la que contaba en 2014. En portería Hart puede repetir como arquero titular, pero ahora los ingleses cuentan con Butland, Forster o Pickford. En el campo, varias leyendas han salido de las convocatorias, jugadores como Gerrard, Lampard y el máximo goleador, Wayne Rooney han sido remplazados. Sangre nueva, como Alli, Dier, Rashford y el más importante, Harry Kane, han llegado para suplirles. Otros jugadores como Henderson o Smalling adquieren galones y se asientan como líderes de vestuario.

La estrella es Harry Kane

Pese a la estrategia de maduración empleada por Gareth Southgate, Harry Kane será el hombre al que todos miren cuando jueguen los Three Lions. El delantero del Tottenham está on fire y se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo, de él dependerán en gran parte las esperanzas inglesas. Es el recambio natural de Rooney, que se retiró de la selección este 2017. No le será fácil a Harry sustituir al máximo goleador histórico de la selección inglesa, pero si hay alguien que pueda hacerlo, es él.

Kane durante un entrenamiento | Foto: TheFA.com

Lleva 13 goles en lo que llevamos de temporada y 12 goles en 23 partidos con Inglaterra. Cifras de auténtico crack. El ariete ha marcado en los dos últimos partidos de la selección y no reniega de echarse el equipo al hombro. Durante la fase de grupos ha marcado 5 goles en 6 partidos. Si Inglaterra quiere triunfar en el Mundial, necesitará al mejor Harry Kane.