El Arsenal renueva a Chambers por dos temporadas más

Chambers seguirá siendo gunner dos temporadas más. Foto: Arsenal.

El Arsenal ha anunciado la renovación por dos temporadas más del defensor Calum Chambers. El club londinense ha acordado con el joven jugador para vincularse durante más años y así demostrar su nivel en un club a la altura del Arsenal.

Chambers estuvo cedido el año pasado en el Middlesbrough, dónde no consiguió la permanencia A pesar de no contar mucho con Arsène Wenger, el club confía en un jugador que tarde o temprano explotará sus cualidades y se alzará con la titularidad en un puesto dónde ahora manda Héctor Bellerín, pero confía en competir ese puesto con el español y con Mathieu Debuchy. Pero no sólo puede jugar en el lateral derecho. El joven inglés puede desenvolverse como defensa central e incluso adelantar su posición en el pivote. Todo un multiusos que el Arsenal no se plantea perder.

Esta temporada no ha empezado con buen pie, a día de hoy lesionado en la ingle, el entrenador incluso le relegó al equipo Sub-23, pero esta renovación quiere decir que Wenger cuenta con él en el futuro.

El jugador de 22 años estuvo en la temporada pasada en el Middlesbrough en calidad de cedido jugando un total de 24 partidos. En el verano del 2014 lo ficho el Arsenal procedente del Southampton por una cifra de algo más de 20 millones de euros teniendo en ese momento 19 años. Pues por aquel entonces, Calum Chambers era una de las grandes promesas del fútbol inglés, incluso debutó con la selección inglesa jugando tres partidos con tres victorias en 2014.

Con una altura de 1,83 metros, el defensa quiere tener una continuidad con el Arsenal si le respetan las lesiones para aspirar a volver a jugar con la selección inglesa y poder ser uno de los elegidos por Gareth Southgate para jugar la Copa del Mundo de Rusia en 2018. Tiene toda una temporada entera para convencer a su entrenador y a su seleccionador para sumar más minutos y ser uno de los mejores defensar ingleses.