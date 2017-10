La lesión de Fellaini preocupa al United

Fellaini atendido por los médicos de Bélgica | Fotografía: Getty Images

Si hay que destacar un nombre propio en lo que a rendimiento se refiere, ese es el de Marouane Fellaini. El centrocampista belga del Manchester United es uno de esos futbolistas que deja unas estadísticas bien jugosas a pesar de su intervención a lo largo de la temporada. Tan importante o más que el hombre que pueda acumular más minutos en el equipo de José Mourinho, el extravagante futbolista siempre resulta determinante para su equipo ya se trate de tareas ofensivas o defensivas. Siendo, prácticamente, el jugador número 12 para el técnico portugués, Fellaini vuelve por sus fueros dejando cuatro tantos esta temporada a pesar de haber comenzado de inicio apenas tres partidos, todos ellos en la Premier League. Con un registro de goles por minuto que muy pocos están dispuestos a igualar, más si cabe por la función que desempeña en el terreno de juego, la importancia del belga está fuera de toda duda.

Fellaini sufre un golpe en la rodilla que le mantendrá fuera unas semanas

Es por esto que el equipo de Manchester está seriamente preocupado tras ver a su futbolista abandonar el terreno de juego el pasado sábado, 7 de octubre en el partido que enfrentaba a Bélgica y Bosnia-Herzegovina por un puesto en el Mundial de Rusia 2018. Con los deberes hechos, el combinado dirigido por Roberto Martínez solo tiene por delante la tarea de seguir engordando unos datos que metan el miedo en el cuerpo de cualquier rival. Sin embargo, para esa tarea no va a estar Fellaini, que apenas pudo mantenerse en el terreno de juego durante 29 minutos, pues recibió un fuerte golpe en la rodilla que le mantendrá apartado de los terrenos de juego unas semanas, tal y como la federación belga aclaró en un comunicado.

De esta forma, Mourinho pierde a una pieza fundamental que, unida a Paul Pogba, debilitan un centro del campo que si bien es cierto no tiene la mayor parte del protagonismo en Old Trafford, no deja de ser importante para un conjunto que lucha por ser líder de la Premier League. El inmediato calendario para los mancunianos pasa por la visita a Liverpool el próximo sábado a partir de las 13:30 horas, en lo que será el regreso de la máxima competición inglesa. Apenas unos días más tarde tendrán que ir hasta Portugal para medirse al Benfica en la UEFA Champions League. Dos compromisos que, si todos los plazos se cumplen como deberían, no podrán ser disfrutados por un Fellaini que mantiene con el corazón en un puño a su afición.