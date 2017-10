Giroud nominado al Puskas

Olivier Giroud celebrando un gol con el Arsenal (web Arsenal oficial)

El delantero francés marcó un auténtico golazo ante ante el Crystal Palace, un gol que está entre los 3 mejores de la pasada temporada en el mundo del fútbol. El tanto del delantero de 31 años pugnará contra el gol de Deyna Castellanos ante Camerún en el Mundial Femenino sub-17 2016 por el Premio Puskas. El otro gol con el que se disputará el trofeo a mejor gol de la FIFA es ante el de Oscarine Masuluke en la Premier Soccer League, la liga sudafricana.

Giroud anotó el espectacular tanto en Premier League para abrir el año, ya que lo marcó el 1 de enero de 2017. Se trata de un golpeo a pase lateral con la espuela levantada en ´modo escorpión` para enviar el balón suavemente a la cruceta izquierda. La jugada la iniciaría Lucas Pérez que recuperaría un balón al borde su área lanzandose en plancha. El español retrasaría para iniciar la jugada que tras una ágil combinación con taconazo del alto delantero incluido, llegaría a Alexis en el borde izquierdo del área rival. El chileno solo tendría que centrar al corazón del área para que Giroud la empalmase de esa manera... tan poco convencional. Sin duda un golazo made in Arsenal.

Giroud y Mertesacker (Arsenal.com)

No es la primera vez que este jugador marca un extravagante gol. Ha marcado de chilena, de cabeza, saltando, estirando el pie a lo Cruyff... de todas las maneras. Pese a su aspecto tosco de delantero alto (1.93 m) y fuerte, no tiene mala técnica. En sus 6 años en el Arsenal, donde ha marcado 100 goles en más de 230 partidos. Unas cifras bastante decentes, pero no suficientes, para que se deje de infravalorar a un jugador que no ha bajado de 15 goles con el club en ninguna temporada.

Los otros goles

El tanto de Deyna Castellanos es completamente diferente al del francés. Se trata de un golazo (obviamente) desde el medio campo. Tras que Camerún les empatase en el minuto 93, Venezuela sacaría de centro para que, desde la galleta central, la venezolana chutase para marcar el definitivo 2-1. El tanto daría 3 puntos claves a la selección vinotinto en la fase de grupos. Anteriormente, la finalista al Premio Puskas había marcado el 1-0 con un espectacular lanzamiento de tiro libre.

El otro gol finalista fue el marcado por Oscarine Masuluke en la victoria del Baroka ante el Pirates de la Premier Soccer League, la liga sudafricana. Es un auténtico golazo de chilena, pero es más espectacular incluso sabiendo que lo marcó... ¡un portero! Así es, tras un corner el portero del Pirates despejaría demasiado corto el balón que botaría al borde del área, donde el portero sudafricano empalaría el disparo con una acrobacia para colarlo en la red. El tanto, al igual que el de Castellanos, sería decisivo. En este caso, el gol significó el 1-1 ante el Baroka y los tres puntos en un momento donde la victoria local del Baroka parecía materializarse.

Otros olvidados

Siempre es dificil descartar goles para el Puskas, pero incluso más en 2017, un año lleno de golazos. Se hace raro no encontrar entre los finalistas a una estrella de clase mundial como Neymar en 2011, James Rodríguez en 2014 o Lionel Messi en 2015. Una ausencia destacada entre los 3 finalistas, es la del gol de Mandzukic ante el Real Madrid en la final de Champions League de 2017, que quedó entre los 10 finalistas.

Mandzukic en una acción del partido (Juventus.com)

Por el camino se han quedado otros golazos como el de Kevin Prince Boateng ante el Villarreal en La Liga, el de Moussa Dembelé ante el St Johnestone en la Scottish Premier League o el mencionado antes de Mandzukic. En 2016 el premio se lo llevó Mohd Faiz Subri con un tanto ante el Pahang. Ya es posible votar al mejor gol entre los anteriores 3 finalistas. Como es tradición, la FIFA habilita un espacio en su web para que cualquier persona pueda votar por el mejor tanto de entre los 3 finalistas.