Steve Howey insiste que Inglaterra deberá corregir algunos aspectos

Gareth Southgate durante el partido clasificatorio ante Lituania en Vilna (Fotografía: Getty Images)

Steve Howey tuvo duras palabras contra Gareth Southgate y el comando técnico pese a que Inglaterra clasificó para la Copa del Mundo Rusia 2018 con una jornada de anticipación. El ex jugador inglés insistió que no le gustaron algunos aspectos y que deben preocuparse por instaurar una filosofía de juego más ofensiva.

Cuando se le preguntó al respecto sobre las sensaciones que le dejó el partido clasificatorio ante Eslovenia fue muy crítico: “Inglaterra tuvo suerte, desperdició muchísimas ocasiones y no me convenció su desempeño colectivo. Gareth Southgate debería preocuparse por proponer un estilo más ofensivo y que el equipo tenga mayor fortaleza mental. El objetivo se concretó, están clasificados para la Copa del Mundo. En el choque con los eslovenos evidenció algunas falencias y creo que tendrá un arduo trabajo hasta el próximo año. Muchas veces hemos clasificado con facilidad, no hemos podido competir de la mejor manera posible ante rivales con mayor jerarquía. Todos estamos ilusionados con una campaña de ensueño en Rusia. Lo más importante será que los muchachos se mantengan en forma”.

El ex jugador inglés que jugó cuatro veces con los tres leones en los años 1990, se deshizo en elogios para Harry Kane, el delantero estrella del Tottenham Hotspur fue clave en el encuentro clasificatorio válido por la penúltima jornada y desató la algarabía en el Estadio de Wembley: “En este momento él tiene todas las condiciones para convertirse en el mejor jugador de Europa, sus actuaciones son fenomenales y siempre anota goles claves. Es el mejor definir y en noventa minutos lo demostró”.

Inglaterra concluyó invicta el actual proceso clasificatorio en el grupo F, no perdió ningún partido. Gareth Southgate continuará apostando por una combinación entre juventud y experiencia. Los tres leones deberán redimirse en el plano internacional. Mientras tanto disfrutemos al máximo su preparación con miras hacia la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Rusia.