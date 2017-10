Southgate: “Queremos jugadores con el nivel adecuado de motivación para este partido”

Google Plus

Gareth Southgate en sala de prensa | Fotografía: The FA

Como sucederá en algunos de los partidos que restan en este parón internacional, el encuentro entre Inglaterra y Lituania no tendrá nada en juego. Con los primeros clasificados para el Mundial de Rusia tras vencer a Eslovenia el pasado jueves por 1-0 ante su afición y los segundos matemáticamente fuera de esa cita del próximo 2018, el choque se antoja como una prueba para ver si la motivación de una y otra escuadra es capaz de deparar un partido de alto nivel. Ese gol de Harry Kane cuando todos pensaban que el partido iba a acabar tal y como empezó, despertó a un Wembley que, sin embargo, sigue viendo bastantes carencias en el equipo de Gareth Southgate. Contento, como no podía ser de otra manera tras conseguir clasificar a los Three Lions, el seleccionar inglés toma este último partido de la fase de grupos como “un encuentro del que se pueden aprender cosas”.

"Lituania defendió bien en Wembley y será difícil de superar"

En esa rueda de prensa previa ya ha desvelado que habrá cambios en el once inicial, aunque asegura que “se buscará el equilibrio justo ya que es un partido en el que hay que dar un buen rendimiento para ganar”. “En nuestra mente teníamos el objetivo de clasificarnos y es algo que queríamos hacer. Lo hemos logrado y ahora queremos ver cómo evolucionamos y en eso emplearemos los encuentros que nos quedan hasta el Mundial”, aseguró un técnico que avisa de la dificultad del partido ante el cuadro lituano: “Espero un choque difícil. Lituania defendió bien en Wembley y será difícil de superar, pero es un desafío al que estamos acostumbrados y para eso nos hemos preparado”.

Crítico con el nivel mostrado en el enfrentamiento ante Eslovenia, Southgate reconoce que lo más importante fue lograr la clasificación: “No actuamos al nivel que queríamos la otra noche y no hay que ocultarlo, pero el objetivo era la clasificación, así que lo hemos logrado y a partir de ahora comienza un proceso de transformación”. Finalmente, buscando la mayor motivación posible, ya avisa de la importancia de representar a un país como Inglaterra: “Queremos jugadores con el nivel adecuado de motivación para este partido y con algo que demostrar. Cuando juegas con Inglaterra siempre hay algo que perder, pero para estos chicos que jugarán el domingo, hay mucho más que ganar”. Tras este encuentro ante Lituania, los ingleses ya tienen fijados dos amistosos bastante interesantes para el próximo parón por selecciones, pues se medirán a Alemania y Brasil, combinados que, al igual que los británicos, ya han certificado su acceso a ese Mundial de Rusia.