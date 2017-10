Wenger: “Lo positivo es que tengo veinte jugadores para elegir”

Arsène Wenger en el partido ante el BATE Borisov | Fotografía: Arsenal

Llega el tercer partido de la semana para un Arsenal que, definitivamente, se puede decir que se ha levantado tras su mal inicio de temporada. Después de haber conseguido la victoria ante el West Brom en casa el pasado lunes y ante el BATE Borisov en la UEFA Europa League en Bielorrusia el jueves, los de Arsène Wenger disputará el que será su último partido antes del parón internacional frente al Brighton & Hove Albion, un equipo recién ascendido que, sin embargo, ya ha demostrado no estar de visita en esta Premier League. Los de Chris Hughton se sitúan 14º, con siete puntos en seis partidos y con la seguridad de saber que, pase lo que pase en el Emirates, seguirán una semana más fuera de los puestos de descenso. Precisamente, sobre esta competitividad, ha hablado el entrenador Gunner en la rueda de prensa previa al encuentro: “Va a ser muy difícil romper líneas porque están muy bien organizados. Son muy disciplinados”.

“Va a ser muy difícil romper líneas porque están muy bien organizados. Son muy disciplinados”.

Como no podía ser de otra manera, encumbró la labor de un técnico que consiguió, tras varios intentos, el ascenso del conjunto de Brighton: “Hughton está haciendo un trabajo excepcional con el Brighton. Creo que se centrará en la calidad de su equipo y va a tratar de organizarlos, lo que hace muy bien”. Hay que recordar que las Gaviotas nunca se han enfrentado al Arsenal en este nuevo formato de Premier League, aunque sí lo han hecho en la FA Cup, algo que dejó un buen recuerdo en un Arsène Wenger que vio cómo su equipo ganaba ambos encuentros por 2-3: “Recuerdo que hemos jugado algunos partidos de copa allí hace algunos años y tenían un estadio nuevo. Cuando vas a casa piensas que ese club tiene que jugar en la Premier League. Lo han luchado cada año y cayeron en el último momento, por lo que sabes que merecen ese ascenso porque son muy constantes. Tienen toda la estructura de un club y eso significa que tienen la calidad necesaria en todas las áreas”.

En lo que al Arsenal se refiere, el técnico alsaciano volverá a tirar de rotaciones, tal y como viene haciendo desde el inicio de temporada. Justificando su decisión como una opción para “dar respiro a los jugadores que lo necesitan y competitividad al resto”, Wenger se enorgullece de tener varios futbolistas listos para la batalla: “Lo positivo es que tengo veinte jugadores para elegir y lo negativo es que algunos que merecen jugar no lo harán, tal y como pasó tras el partido ante el West Brom”. En el apartado de altas y bajas, ha confirmado la ausencia de un Mesut Özil que, por el momento, está pasando de puntillas por este curso: “Özil no estará listo para el domingo. Es algo a corto plazo, no está lejos, pero no será suficiente para estar el domingo”. Sí ha dejado claro que contará con Iwobi y que tendrá que reemplazar a los lesionados Coquelin y Welbeck, mientras que Koscielny es la única duda: “Tenemos la duda de Koscielny. Tendrá una prueba de última hora. Es algo en su tendón de Aquiles. Por lo demás, todo el mundo debería estar disponible”. Así pues, esperando sumar de nuevo los tres puntos, los londinenses buscarán escalar más puestos en la tabla.