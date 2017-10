De Bruyne hace criba por el título

Uno de los partido clave de la Premier League 2017-2018 se jugaba en Londres, en el estadio Stamford Bridge. El súper City 2017-2018 visitaba el feudo del vigente campeón de la liga, el campo del rocoso Chelsea de Antonio Conte. La intensidad marcó el choque entre dos estilos totalmente distintos, pero finalmente se hizo justicia tras lo visto en el terreno de juego.

Sterling dribla a Bakayoko y Kanté. Foto: REUTERS

Empate a nada en la primera mitad

El partido comenzó igualado, pero el equipo de Manchester no tardó en adueñarse de la posesión por completo. El Chelsea regaló el esférico a los visitantes y no le salió del todo mal ya que no encajó. De Bruyne lideraba al City junto a Silva y un activo Sterling, mientras que Morata sostenía a un apático Chelsea. El partido era muy intenso, pero ningún equipo lograba hacer daño al contrario en las áreas, no hubo apenas ocasiones hasta bien entrada la primera mitad. El equipo dirigido por Pep comenzó a exhibir su juego mediada la primera parte, con combinaciones largas que acababan en las bandas, como una que acabó con disparo cruzado del sorprendente Delph, que sigue jugando de falso lateral izquierdo.

Delph dispara a puerta. Foto: REUTERS

El único que estaba a la altura del partido en los locales era Álvaro Morata, que se pelaba con todos para intentar rascar algo, sin demasiado éxito, pero desgraciadamente tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 35 por lesión muscular. Entró Willian en su lugar, y ahí acabó el partido del Chelsea. Sin referencia arriba, el City jugó a su antojo y a punto estuvo de marcar con tiro de Silva que sacó Courtois, y también con centros de De Bruyne, como el que remató con violencia Fernandinho para que el meta belga se hiciera la que probablemente será la parada de la jornada, impresionantes los reflejos del arquero del Chelsea. El partido, aún así, llegó con empate a cero al descanso.

Morata, que se marchó lesionado, se duele en el campo. Foto: REX

Se hizo justicia

La segunda mitad comenzó sin cambios, ni de jugadores ni de la situación de partido. El equipo de Guardiola seguía dominando y empezó a embotellar al Chelsea con muchas llegadas, la mayoría de ella por medio de Sterling, que estuvo enchufado, al contrario que su compañero Sané, que estuvo desaparecido. Los de Manchester encarrilaban jugadas de lado a lado con rapidez y calidad, pero el Chelsea lograba despejar el balón cual frontón. Sterling tuvo una clara, de volea, pero se marchó fuera. El Chelsea tuvo la primera interesante del partido en el minuto 60, tras sacar una falta rápido, pero Ederson detuvo sin demasiados problemas. Sin embargo, el City cada vez apretaba más y se veía venir la debacle local.

De Bruyne golpea el balón a gol. Foto: Getty Images

Primero tuvo una doble ocasión por medio de Silva, Sterling y Gabriel Jesús, que sería la antecesora a la jugada del gol. En el minuto 67, De Bruyne avanzaba con balón en campo contrario, dio el balón a Gabriel Jesús, que aguantaba el balón para después devolvérselo con ventaja al belga, y que este cruzase de manera perfecta el balón con la zurda, para batir a Courtois y poner el 0-1 definitivo en el marcador, golazo con mayúsculas del internacional belga. Tras el gol, Conte quiso cambiar el partido introduciendo a Pedro y Batshuayi por Hazard, reventado, y Bakayoko, pero los cambios de Guardiola fueron más efectivos. Bernardo Silva primero, y Gundogan después, sustituyeron a David Silva y Sané, y mantuvieron la posesión interminable del City. De echo, Rudiger evitó el segundo gol visitante sacando bajo palos un remate de volea de Gabriel Jesús. El Chelsea no llegó a tener ni una ocasión, y con el cambio de Danilo por De Bruyne en el descuento, se acabó el partido. El City es más líder, y aleja al Chelsea de la pelea por el título.