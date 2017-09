Guardiola: "No culpo a Agüero por la lesión, estaba en su día libre"

Google Plus

Guardiola en la rueda de prensa previa al Chelsea-Manchester City / Foto: Mancester City

El Manchester City de Guardiola viaja a Londres con varias bajas importantes. A la grave lesión del lateral Mendy, hay que sumarle la baja de Agüero. La lesión del delantero argentino ha sido el tema central en la rueda de prensa de Pep Guardiola previa al partido contra el Chelsea.

El delantero argentino viajó a Holanda para presenciar el concierto del artista Maluma, con tal infortunio, que a la vuelta en taxi, yendo para el aeropuerto sufrió un accidente que acabó costándole la rotura en una de sus costillas. Este tipo de lesiones son bastante peculiares y suelen enfadar a los entrenadores, por ello los periodistas han insistido a Guardiola sobre este tema a lo que él ha contestado: “El Kun estaba en su día libre, no soy un policía. Cuando vuelva ya hablaré con él”. No obstante, la prensa británica que suele ser bastante rigurosa en estos temas, no ha entendido como un jugador días previos a un encuentro tan importante, ha tenido el permiso para viajar a otro país. “Cada futbolista pude hacer lo que quiera en su día libre, decidió ir al concierto y yo lo respeto” contestó Pep zanjando de esta manera el suceso ocurrido con su delantero.

Guardiola también ha lamentado la lesión de Mendy, ya que para él es una pieza fundamental en su sistema de juego. “Será operado esta tarde por el doctor Cugat” dijo Guardiola, apenado ya que no podrá contar con él hasta Abril. La lesión de Mendy, rotura del ligamento anterior cruzado, es una de las más complicadas para los futbolistas, por eso Guardiola ha preferido que le lleve la lesión su médico de confianza, el doctor Cugat.

Al final de la rueda de prensa, Guardiola volvió a entrar en temas políticos, en referencia a lo sucedido con Cataluña y también opinó sobe el reciente despido de Carlo Ancelotti en su ex equipo, el Bayern. “Carlo es un buen tipo y siento lo que ha pasado” declaró el técnico español.

Al City le espera un partido muy difícil, en casa de un Chelsea que viene muy enchufado, seguro que será un partido muy táctico donde Pep tendrá como rival a un Conte que ha logrado poner a su equipo en forma.