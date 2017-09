Partido Huddersfield vs Tottenham en directo online en Premier League 2017

Google Plus

1'. La primera de Kane ya. Qué bueno es.

¡Comienza el partido!

El Tottenham sale con: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Davies, Dier, Winks, Eriksen, Alli, Kane.

El Huddersfield sale con: Lossl, Smith, Jorgensen, Schindler, Lowe, Mooy, Hogg, Kachunga, Ince, Van La Parra, Depoitre.

¡Vamos con las alineaciones!

El árbitro del encuentro será Neil Swarbrick.

El partido se disputará en el John Smith's Stadium, la casa del Huddersfield con capacidad para unos 24500 espectadores.

A Pochettino y a todo aquel que sigue el fútbol inglés le cuesta encontrar una explicación que justifique la "maldición de Wembley". Porque no es normal. No obstante, a pesar de que los "spurs" no han sido capaces de ganar un solo partido en su casa, ahí están. Cuartos y a la espera de sumar una nueva victoria a su casillero. Si es que son muy buenos.

Por el otro lado de la moneda, el Tottenham. Y Harry Kane. Da más miedo el propio delantero inglés solo, que todo el conjunto "spur" junto. Lo del británico está comenzando a ser un recital. La clava de todos los colores y de todas las formas posibles. Y fuera de casa, que es lo más relevante. En Wembley, los londinenses todavía no son capaces de materializar el dominio del juego. Pero lejos de la capital otro gallo está cantando.

Pero es momento de volver a ganar. Porque los de abajo empezarán a hacerlo en cuestión de semanas. Bournemouth, Crystal Palace y West Ham son conjuntos capaces de encadenar varias jornadas seguidas con victorias, así que mejor aprovechar ahora que están pasando por un mal momento, y empezar a generar una brecha principalmente psicológica. Para ello, tanto Aaron Mooy, como Ince y Mounié, tienen que alzarse. De ellos depende el devenir de esta escuadra.

Es muy probable que David Wagner no esté muy contento con su equipo en estos momentos. El Huddersfield no gana desde el pasado 20 de agosto, cuando derrotó por 1-0 al Newcastle con un golazo de su mejor jugador, Aaron Mooy. A partir de ahí, tres empates y una derrota que lo han posicionado en una más que meritoria octava posición (esos dos triunfos iniciales tienen mucho que ver).

¡Bueeeeenas a todos y todas! Duelo atípico en Premier League. El John Smith's Stadium será testigo del comienzo de una nueva jornada de la liga más apasionante del mundo. Huddersfield vs Tottenham. Mooy vs Eriksen. ¡Que ruede el balón ya!