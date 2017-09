Chelsea vs Manchester City en vivo y en directo online en Premier League 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la Previa del partido Chelsea -Manchester City: Duelo de gigantes

Chelsea ha perdido sólo uno de sus últimos siete partidos de la Premier League contra el Manchester City en el Stamford Bridge (V4 E2), y es el único equipo que tiene una doble victoria en PL sobre los Citizens de Pep Guardiola.

Foto: Getty Images.

Martin Atkinson será el árbitro del encuentro.

Foto: Premier League.

Stamford Bridge será el escenario de un choque de alto vuelo.

Manchester City descartó a Sergio Aguero, que será evaluado en las próximas semanas tras un accidente automovilístico en Amsterdam. Benjamin Mendy (rodilla) está siendo operado y se espera que esté fuera hasta abril. Vincent Kompany tampoco será de la partida.

Chelsea no podrá contar con David Luiz (suspendido) y Danny Drinkwater.

Foto: Manchester City.

Pep Guardiola: "La primera impresión que tenemos es que Sergio ha roto la costilla, exactamente cuántos días pasará, no sé ahora".

Foto: Chelsea.

Antonio Conte: "El Manchester City ha comenzado muy bien, está en un gran momento y tiene mucha confianza, y seguramente tendremos que prestar mucha atención".

Chelsea y Manchester City se enfrentaron 40 veces en Premier League. Los Blues consiguieron 24 victorias, los Citizens 9 y empataron las 7 restantes. Como local, Chelsea cayó solamente en tres ocasiones ante el conjunto de Manchester.

Foto: Premier League

Manchester City arrastra tres goleadas seguidas: 5-0 vs Liverpool; 6-0 vs Watford; 5-0 vs Crystal Palace. Los Citizens marchan como punteros de la Premier League junto al United, con un total de 16 puntos.

Foto: Premier League.

Chelsea llega luego de una contundente victoria por 4-0 como visitante ante Stoke City el pasado fin de semana, y después de un gran triunfo en el Wanda Metropolitano por 2-1 ante Atlético de Madrid. Los Blues se ubican en la tercera posición con un total de 13 puntos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chelsea vs Manchester City en vivo, perteneciente a la 7ª jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Stamford Bridge a partir de las 18:30 horas.