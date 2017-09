José Mourinho: "Nuestra mentalidad siempre es importante"

José Mourinho no se conforma y va por más | Foto: @ManUtd

Con un inicio de temporada más que asombroso, estando invictos en todas las competencias que disputan, con un funcionamiento que muestra frutos y grandes esperanzas por parte de los aficionados, uno puede suponer que el entrenador del club que atraviese este presente podría estar más que tranquilo, casi sin preocupaciones.

Cualquiera podría estarlo, menos José Mourinho. El entrenador portugués jamás está conforme y siempre busca la forma de que sus equipos sean mejores, más contundentes. Para continuar con el estado de forma actual, pese a la seguidilla de partidos, Mourinho reconoció que la mentalidad es muy importante, especialmente para recuperarse en poco tiempo: "Jugamos el miércoles a la noche y arribamos a Manchester a las 4am, por lo que llegamos a casa alrededor de las 5am. Ahora tenemos que jugar mañana, así que nuestra mentalidad siempre es importante, muy importante".

Justamente, fue el asunto del calendario y la gran cantidad de partidos en poco tiempo el que otra vez se llevó la atención de todos los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa de José Mourinho: "Tenemos que jugar contra todos en casa y fuera. Cuando miro el calendario, sólo observo el periodo de tiempo que tenemos para recuperarnos entre partido y partido, es lo único que me preocupa".

Está nueva jornada de Premier League, enfrentará al Manchester United con el Crystal Palace, un club que no atraviesa un gran presente, pero en el que Mourinho deposita su confianza: "Hay mucho tiempo, esto es sólo el principio. Tienen un gran entrenador, con experiencia, tienen buenos jugadores, es un buen club y hay mucho tiempo para luchar por alcanzar los objetivos".

Por último, Mourinho dio una actualización sobre los lesionados que tiene en su plantilla, con la ausencia confirmada de Paul Pogba, quien "está lesionado, no puede jugar mañana. Su lesión no es una en la que pueda tener confianza, como Valencia o Jones. Con ellos, tengo confianza en verlos entrenar y que tengan una respuesta positiva. Pero con las lesiones de largo término, no hablo de ellos, así que Ibrahimovic, Pogba, Rojo y esos jugadores, no pienso en ellos".

"Carrick y Jones están fuera. Lo estuvieron para el miércoles y lo estarán mañana. Con todos los lesionados que tenemos, espero poder tener algunos jugadores disponibles para mañana", bromeó el portugués, al concluir la conferencia de prensa.