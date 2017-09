Roy Hodgson: "Vamos a Old Trafford creyendo que podemos obtener un buen resultado"

Google Plus

Roy Hodgson en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Manchester United. Foto. Página web del Crystal Palace.

Roy Hodgson se mostró cauteloso pero con confianza respecto a las posibilidades de su equipo, el Crystal Palace, para el partido ante el Manchester United, no es para menos, los hombres de Hodgson se enfrentan ante el colíder de la Premier League, los red devils no conocen la derrota en la competición regular y únicamente han encajado dos goles en seis partidos. “El Manchester United tiene un equipo muy fuerte, pero vamos a trabajar para darles un buen partido, necesitaremos un poco de suerte pero eso también es parte del fútbol. Vamos a Old Trafford creyendo que podemos obtener un buen resultado”.

En cuanto a las bajas Roy Hodgson ha confirmado que “Benteke, Loftus-Cheek y Tomkins no jugarán este fin de semana por sus respectivas lesiones”, el conjunto del Crystal Palace pierde a su hombre clave en ataque, el belga Christian Benteke que el año pasado fue clave para la salvación del conjunto que por entonces entrenaba Sam Allardyce, con sus 16 goles, la pasada campaña el equipo consiguió sumar 41 puntos que sirvieron para terminar la competición regular en decimocuarta posición.

El técnico inglés también habló sobre quién podría sustituir a Benteke en la punta del ataque del Crystal Palace, todo parece indicar que será Bakary Sako el que juegue en esa demarcación pero Hodgson esconde sus cartas para el duelo de mañana. “Bakary es un jugador poderoso, pero no tiene mucha experiencia de jugar como delantero, pero he visto lo que es capaz de hacer y aportará cosas positivas al equipo en cualquier posición”.

También fue preguntado por el jugador del filial Freddie Ladapo, el técnico ha respondido con cautela, “ha estado entrenando con el grupo desde que soy entrenador aquí. Él no es jugador de la primera plantilla pero podría tener minutos ante la plaga de lesiones en el ataque”. Parece que el prometedor delantero inglés de origen nigeriano podría tener algunos minutos ante la falta de hombres de ataque.