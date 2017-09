Previa West Ham-Swansea: Oportunidad para salir de la quema

Antes del parón de fútbol de clubes, muchos equipos desean conseguir con más ahínco la victoria para tener un buen sabor de boca durante las dos semanas de espera a la siguiente jornada; y más si cabe cuando se necesita la victoria con urgencias para salir de los puestos de abajo. Esa sensación es la que tiene tanto West Ham como Swansea, clubes que han empezado con mal pie en el principio de curso y quieren mirar para arriba a costa del otro y así respirar en las siguientes semanas.

Ambos tienen una cita con la oportunidad de reencontrarse con la victoria, pues sólo han ganado una vez en lo que va de temporada y la razón principal es por su escasez goleadora. Tres goles son los anotados en el Swansea y seis en el West Ham, bagaje bastante pobre teniendo en cuenta la calidad que tienen ambos en la parte de arriba del equipo. Hombres como Bony, Ayew, Chicharito Hernández, Carroll o Arnautovic son los principales delanteros de estos clubes con ganas de demostrar que tienen mucho gol en sus botas, pero en las primera jornadas la pólvora está mojada en muchos de ellos. Revertir la situación es el objetivo principal de cada equipo en este partido que, parece que no, pero es importante para huir de los puestos de descenso.

Plaga de lesiones en el West Ham

El West Ham está en puestos de descenso El West Ham se le está resistiendo la segunda victoria de la temporada. Tras estrenarse ante el Huddersfield, los hammers empataron ante el West Brom y se nuevo cayeron derrotados ante el Tottenham; pero ante el Swansea tienen más opciones de conseguir la victoria debido a la calidad de una plantilla que está en un proceso de bajas que no ven la luz en que se pare. Bastantes jugadores importantes lesionados tiene Slaven Bilic para poder levantar la situación. Sobretodo en el mediocentro del campo es dónde acusan las bajas en el West Ham, pues Michail, Fernandes, Lanzini y Pedro Obiang son los centrocampistas obligados a no jugar por las lesiones. El defensa veterano James Collins también está con dolores y no podrá ser de la partida. Contratiempos para un equipo que no está por la labor de perder a más hombres por la situación en la que pasa.

Bilic le da ánimos a sus jugadores. Foto: Getty Images.

Pero aún, Bilic confía en los jugadores disponibles para el partido. Chicharito es el mejor fichaje del mercado veraniego y ha anotado tres goles a pesar de que el equipo está en zona de descenso. No encajar goles sería una noticia agradable para un equipo que ha recibido al menos un gol en cuatro de los seis partidos de la Premier siendo por ello, el equipo más goleado de la liga junto al colista Crystal Palace.

Un Swansea invicto

El Swansea lleva cinco partidos seguidos de Premier sin perder a domicilio Ocupando el décimo quinto puesto en la clasificación, el Swansea tiene una marca que aún no ha sido superado, pues no sabe lo que es perder a domicilio: dos empates y una victoria muestra la fiabilidad de los hombres de Paul Clement fuera de casa. Y no es sólo eso, sino que tampoco sabe lo que es encajar gol como visitante: un balance de dos goles a favor y ninguno en contra hace del Swansea uno de los mejores equipos visitantes de la liga, si no fuera porque en el Liberty Stadium ha perdido todos sus partidos, se estaría hablando de un Swansea mucho mejor posicionado y con mejores sensaciones, pero la falta de gol es un problema serio para el club, sólo ha anotado tres goles en los que se los ha repartido el joven Tammy Abraham (dos goles) y Ayew (un gol). Es el segundo menos goleador de la liga superando sólo al Crystal Palace. Un problema que debe acabarse a partir de este choque.

El Swansea quiere recuperarse tras la derrota ante el Watford. Foto: Getty Images.

Para acabar la racha de tres partidos sin ganar, el Swansea dispone de casi toda su plantilla excepto el defensa Kyle Bartley, que aún sigue recuperándose de la lesión. Pero los demás están disponibles para Paul Clement, que llegan a Londres con la esperanza de alargar la racha fuera de casa, y es que, si se cuenta con la temporada pasada, el Swansea lleva cinco partidos seguidos sin ser derrotado a domicilio. Un equipo que no pierde fuera de casa desde el 15 de abril, tiene méritos suficientes para creer en una nueva victoria y hacer temblar al Estadio Olímpico de Londres.

Precedentes

Desde que ascendió hace varios años a la Premier League, el West Ham se ha caracterizado de ser un equipo con un proyecto ambicioso que se podía esperar más de lo logrado, y el Swansea tiene un camino completamente contrario, pues sus aspiraciones siempre son las de mantener la categoría y lo ha conseguido con creces. Pero en el duelo entre ambos en el Estadio Olímpico de Londres, el conjunto anfitrión ha corrido mejor suerte en gran parte de los partidos.

Cinco victorias locales respaldan al West Ham, cuya intención es lograr la sexta ante un Swansea que, en su corta vida en la Premier League sólo consiguió una victoria en esa estadio... pero qué victoria: un contundente 1-4 en la temporada 2015-16 dejaba sin Champions League al West Ham, y una alegría inmersa a los visitantes que no se jugaban nada.

El árbitro: Roger East

El colegiado de 52 años es el encargado de arbitrar el partido entre el West Ham y el Swansea. Con una dilatada carrera desde 2006 en Premier League, algunos de los logros de este árbitro fue dirigir la final de playoff para ascender entre Sheffield United y Huddlersfield Town.

En esta temporada ya ha arbitrado los partidos Liverpool-Burnley y Bournemoth-Watford; con lo cual, será la primera vez en esta temporada que arbitra a ambos clubes.

