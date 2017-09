Craig Shakespeare: "Ya hemos superado un duro inicio, hay que seguir adelante"

Craig Shakespeare en el último entrenamiento de su equipo. Foto: Página web oficial del Leicester City.

Craig Shakespeare cree que la complicada serie de partidos que el Leicester ha tenido este inicio de Premier League no ha ayudado a que la situación sea la mejor, se ha tenido que enfrentar a equipos que son favoritos para llevarse el campeonato. "Creo que los partidos que hemos tenido ayudan a explicar la situación en la que estamos, estamos decepcionados porque queríamos conseguir más puntos de los que tenemos", dijo el entrenador de Leicester. Los foxes han ganado sólo uno de sus primeros seis partidos de la Premier League, pero ya ha enfrentado al Arsenal, el Manchester United, el Chelsea y el Liverpool.



Una derrota en el siguiente partido dejaría al Leicester City muy tocado ya que el Bournemouth sumaría 6 puntos y adelantaría a los hombres de Shakespeare, dejándoles en posición de descenso al Championship, pero el entrenador de 53 años no cree que las cosas sean tan malas como parecen. "Cuando se anunciaron los partidos sabíamos que el comienzo de la temporada iba a ser difícil, sabíamos que estábamos enfrentados a algunos de los mejores equipos y sabíamos qué esperar, así que no hay razón para alarmarse. Tenemos que seguir adelante, ya hemos superado eso, pero eso no significa que ninguno de los juegos que se aproximen sea más fácil. que estos últimos.”



El técnico británico analizó a su rival de mañana, habló sobre su inicio de campaña y su situación actual. "El Bournemouth es un equipo muy bueno pero tampoco ha hecho lo mejor de los partidos, por la razón que sea, estamos concentrados en nosotros mismos y en nuestras fuerzas, iremos hacia allí con confianza y esperamos entrar en el descanso de dos semanas con un resultado positivo ".

El Leicester tuvo la oportunidad de ganar un punto contra el Liverpool la semana pasada, pero Jamie Vardy falló un penalty en una derrota por 3-2 en casa. Además el delantero inglés ha tenido problemas físicos esta semana. Shakespeare no cree que la lesión le afecte demasiado al delantero de Inglaterra. "Por su carácter, creo que lo superará muy fácilmente, muy rápidamente. Por supuesto, la decepción sigue ahí, pero creo que es el tipo de persona que se atreverá a tirar un penalty de nuevo”. Sobre los problemas físicos del ariete del Leicester dijo: “él ha estado arrastrando un problema de cadera y sólo entrenó el jueves, pero espero que esté disponible contra Bournemouth”.



El defensa Robert Huth, que se sometió a cirugía de tobillo en el verano, y el centrocampista Matty James (problemas en el tendón) permanecen fuera y no jugarán ante el Bournemouth.