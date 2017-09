Previa Bournemouth - Leicester: un partido que vale mucho más que 3 puntos

Mañana sábado dia 30 de septiembre del 2017 a las 4pm en Dean Court, podremos disfrutar de un partido que vale muchísimo más que 3 puntos, un partido que enfrentará al Bournemouth y al Leicester, dos equipo que no atraviesan por sus mejores momentos, que no consiguen encadenar buenos resultados y será un partido difícil para un equipo y para el otro así como también lo será para los entrenadores de los dos conjuntos ingleses que si no se encuentran en la cuerda floja aún poco les queda.

AFC Bournemouth

El equipo entrenado por Eddie Howe se encuentra en la 19ª posición de la Premier League donde sólo ha sumado tres puntos de los seis partidos que ha disputado hasta ahora (1 victoria + 5 derrotas) y dónde ejerciendo como local buscará volver a sumar con tal de salir de la zona roja, la zona del descenso a la segunda división inglesa.

Gran pretemporada y ya está

El equipo realizó una buena pretemporada dónde dejó claro que no era un equipo para nada inferior al nivel que se mostró en la pasada campaña de la liga, consiguiendo buenos resultados contra el Nápoles (empate a 2), el Angers (victoria 1-0) o contra el Valencia (empate a 1). Después de acabar con unos números decentes la pretemporada todo el mundo esperaba más de este equipo que poco a poco se fue desinflando para ahora estar claramente en una situación de crisis.

Pocos goles a favor y bastantes en contra

El equipo ha marcado pocos goles desde que empezó la campaña, tan solo cuatro goles en seis partidos no bastan a un equipo para no estar en una mala situación y será uno de los aspectos que deberá mejorar el equipo si quiere ganar a su rival así como conseguir que no le marquen más goles. El equipo ha encajado 11 goles en seis partidos cosa que hace una media de casi dos goles por encuentro, bastante alta pero en el caso de que tubiesen una media más alta de goles a favor no habría mucho problema como es el caso del Liverpool. El conjunto de Klopp también ha encajado 11 goles pero al haber marcado 12 se encuentra en la 5ª posición y no en la 19ª.

Intentando hacer del Vitality Stadium un fortín

El equipo en casa, muestra muchísimo más nivel y eso le ha ayudado a llevar últimamente una dinámica positiva en casa después de enfrentarse dos veces al Brighton en los partidos de liga y copa donde ganaron los dos (2-1 y 1-0). El hecho de haber ganado estos dos partidos mejora mucho las estadísticas en casa para el equipo de Howe que deberá seguir intentando hacer del Vitality Stadium un fortín.

Últimos encuentros entre los dos equipos

En los últimos encuentros de estos dos equipos es destacable los pocos goles que se han marcado en los últimos cinco partidos donde sólo una vez se ha marcado más de un gol. Vamos a centrarnos pues, solo en los partidos de Premier para analizar como han sido los marcadores entre estos dos equipos ingleses y hay que reconocer que salen favorables al equipo de casa: una victoria para el Bournemouth y tres empates, la victoria del Bournemouth, fue en casa y por 1-0 así que los aficionados esperan que se repita el mismo marcador que el día 13 de diciembre del 2016.

Leicester City FC

Los "foxes" llegan a este encuentro en una mejor posición en la tabla que su rival, solo dos puestos por arriba pero también con esa necesidad notable por empezar ya a remontar y hacer las cosas bien. Una victoria un empate y una derrota son los números del equipo inglés que llega con las bajas de: Huth, James y Silva, bajas importantes que veremos si no provocan una bajada de nivel en el equipo que mañana jugará como visitante.

Posibles alineaciones

Dejamos claro que son alineaciones susceptibles de confirmarse basadas en los partidos que han venido disputando estos conjuntos (a la izquierdas de la imagen el equipo local, el Bournemouth y a la derecha el equipo visitante, el Leicester).