Previa Manchester United-Crystal Palace: Que el ritmo no pare

Manchester United - Crystal Palace // Foto: manned.com

La vida, y el fútbol, sonríen al Manchester United de José Mourinho. Y de qué manera. Los red devils, después de caer ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa, solo han cedido un empate -Stoke City- en ocho partidos. El resto, se cuentan por victorias, una detrás de otra. Y no solo eso, porque, para más inri, lo han hecho jugando bien a esto del balompié. Haciendo disfrutar a sus fans y anotando una cantidad importante de goles. Solo en liga, el equipo de Mourinho lleva la friolera de 17 goles en seis encuentros. En Champions League, suma 9 tras golear a Basilea y CSKA. Ahí es nada. Que el ritmo no pare.

Si en Mánchester todo es alegría y felicidad, en el equipo del sur de Londres la situación es totalmente contraria. El cuadro ahora dirigido por Roy Hodgson, el sustituto del despedido Frank de Boer, tiene la difícil tarea de resucitar a un conjunto que marcha último en la clasificación. No ha sumado ni un solo punto y no ha anotado ni un solo gol. Old Trafford no es el mejor escenario para darle la vuelta al mal momento de los londinenses, pero a Hodgson y su equipo, le empiezan a llegar las prisas.

Lukaku, a por el récord de Andrew Cole

Romelu Lukaku es, junto con Morata y Sergio Agüero, el actual pichichi de la Premier League. Con seis goles ha ayudado el delantero belga a un equipo, el United, que tiene en su referencia en ataque a una de sus mayores esperanzas para lograr algo grande esta temporada. Con todo, Romelu tiene la posibilidad mañana de igualar un récord establecido por Andy Cole durante su paso por el Manchester United (1995-2001). El ariete inglés, consiguió anotar siete goles en los siete primeros encuentros de la competición doméstica. Hasta el momento ningún delantero del Manchester United ha conseguido igualar o superar ese registro. Lukaku lo tiene a tiro.

Invictos ante el Crystal Palace

Los antecedentes también son, por desgracia para los de Hodgson, favorables al Manchester United. Ambos equipos se han visto las caras en 16 ocasiones y el Crystal Palace no ha salido victorioso en ninguna de ellas. 13 victorias para los de Mánchester y tres empates ponen de manifiesto, si también se tiene en cuenta el gran momento de los de Mourinho, que los visitantes lo van a tener muy, muy difícil. La última vez que se enfrentaron, la pasada campaña en liga, el United se hizo con los tres puntos ganando por dos goles a cero en Old Trafford.

Posibles onces

El Crystal Palace no podrá contar para el choque contra el co-líder de la competición con su delantero titular, Christian Benteke, lo cual es un problema añadido para las águilas de Londres. Previsiblemente, Zaha será el 9 de Roy Hodgson mañana. Tampoco será de la partida -por contrato- Fosu-Mensah, cedido por el Manchester United y quizá el mejor jugador hasta el momento de su equipo. Tomkins y Loftus-Cheek son también baja.

En los diablos rojos, Jones y Carrick se perderán el partido. Fellaini, tocado, será duda hasta el último momento y Mourinho colocará a Ander Herrera para que acompañe en el mediocentro a Matic. Arriba, el luso podrá contar con sus mejores hombres. Con Mata, Mkhitaryan y Lukaku apuntando a estar en el once titular, la duda es a quién elegirá el luso para ocupar la banda izquierda. Martial, que viene realizando buenas actuaciones en los últimos partidos, es el que más posibilidades tiene de ser de inicio. Y por último, en defensa, Smalling acompañará a Bailly en el eje de la zaga.