Previa Newcastle United - Liverpool: pasado contra presente

Google Plus

Jugadores del Liverpool celebrando un gol | Imagen: Liverpool FC

El pasado más reciente del Liverpool está marcado por los éxitos en Europa. Detrás de todo éxito hubo una figura que aún se recuerda a día de hoy en Anfield. No es ni más ni menos que Rafa Benítez . El entrenador español dejó Inglaterra para poner rumbo a Italia, y tras pasar por varios de los equipos más grandes del mundo, volvió al norte de Inglaterra para recuperar todo el crédito que perdió en sus aventuras lejos del condado de Merseyside. Esta vez iría al norte de Inglaterra, pero no a Anfield, sino al Newcastle United . Ese gigante dormido del fútbol inglés que lleva unos años metido de lleno en un mar de dudas, pero que gracias a la mano de Benítez han logrado volver con fuerza a la Premier League .

. El entrenador español dejó Inglaterra para poner rumbo a Italia, y tras pasar por varios de los equipos más grandes del mundo, volvió al norte de Inglaterra para recuperar todo el crédito que perdió en sus aventuras lejos del condado de Merseyside. Esta vez iría al norte de Inglaterra, pero no a Anfield, . Ese gigante dormido del fútbol inglés que lleva unos años metido de lleno en un mar de dudas, .

Los Magpies en esta temporada están a un gran nivel. El buen trabajo de Benítez y su plantilla hace que en Newcastle sean firmes candidatos a estar en la zona tranquila de la tabla, y si se tercia, intentar llegar a cotas más altas . En estas circunstancias llega el Liverpool a St. James’ Park. Un equipo legendario al que Benítez ha contribuido a hacer aún más grande su legado .

en esta temporada están a un gran nivel. El buen trabajo de Benítez y su plantilla hace que en Newcastle sean firmes candidatos a estar en la zona tranquila de la tabla, y si se tercia, . En estas circunstancias llega el Liverpool a St. James’ Park. .

El partido entre Newcastle y Liverpool es algo más que un simple encuentro. Es ver enfrentarse el pasado contra el presente, ver el antes contra el ahora. El equipo de Benítez tiene aún un largo recorrido para volver al lugar que les corresponde, pero antes tendrá que poner a prueba al equipo que le hizo grande en Inglaterra. No será un encuentro fácil para locales ni visitantes. Nunca fue fácil enfrentarse al pasado.

Mirando hacía arriba

Tras unos años difíciles en la Premier League, el Newcastle descendió a la Championship hace dos temporadas. En ese momento, Rafa Benítez ya estaba al frente de los Magpies, y se antojaba que seguiría pese al descenso, ya que estuvo cerca de salvarlo en un tiempo récord. La anterior temporada en Championship el Newcastle empezó a fraguar un proyecto que tenía un claro objetivo: volver al lugar que por historia corresponde a los norteños. La temporada en la división de plata del fútbol inglés se saldó con un ascenso directo a la Premier League gracias a su primer puesto.

Las expectativas puestas en el Newcastle esta temporada no eran demasiado altas. No descender ya sería un buen resultado para los Magpies. Pese a ello, el buen nivel que han demostrado los de Rafa Benítez hacen que los intereses para esta temporada se eleven. ¿Por qué no acabar en la parte tranquila de la tabla y mirar desde un poco más cerca Europa? El equipo norteño está a un gran nivel, y la visita del Liverpool es una buena prueba para saber cuál es el verdadero nivel del Newcastle.

Lascelles celebrando un gol | Imagen: Getty Images

Tratando de superar el bache

El Liverpool tuvo en agosto un gran mes. La continuidad de Coutinho se sumó al fichaje de Oxlade-Chamberlain y los buenos resultados en liga. Tras este buen mes, los Reds se encontraron con un bache enorme en su trayectoria. Un bache llamado septiembre. Cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria hicieron que el equipo de Klopp se viese sumido en una crisis que se vio solucionada tras la victoria ante el Leicester en la última jornada de Premier. Pese a ello, los Reds cerrarán su mes fatídico con el empate de esta semana ante el Spartak en Champions.

La visita a Newcastle nunca fue sencilla, y en esta ocasión los Reds se juegan más que el orgullo y los tres puntos. Recuperarse definitivamente del mes de septiembre empieza pasando página ganando en el primer partido de octubre. Un mal resultado podría desencadenar de nuevo las dudas que hubo en el entorno del club en estas últimas semanas. En la mano de Klopp y sus jugadores está el seguir estando en la parte alta de la tabla. St. James’ Park se antoja como un escenario complicado, pero todo lo que no sea ganar sería un fracaso.

Antecedentes

Newcastle y Liverpool son dos de los clubes más longevos de Inglaterra, y por tanto, hay muchos partidos entre ambos equipos a lo largo del tiempo. El último encuentro entre ambos fue el 23 de abril de 2016, en la jornada 35 de la Premier League. Ese encuentro finalizó con un empate a dos, donde los goleadores fueron Sturridge y Lallana para el Liverpool y Cissé y Colback por parte del Newcastle.

Las últimas tres visitas del Liverpool a St. James’ Park se han saldado con dos victorias y un empate, quedando ya lejos el contundente 0-6 que consiguió el Liverpool visitando al Newcastle hace ya cuatro años. ¿Conseguirán los Reds romper sus malos resultados ante el Newcastle como visitante en este encuentro?

Jugadores a observar

Jamaal Lascelles: el central y capitán del Newcastle está cuajando un gran inicio de campaña gracias a sus dos goles (es el máximo goleador del equipo). Su juventud y su fortaleza física le hacen un jugador de capital importancia para Benítez, y por ende, un enorme problema para los atacantes del Liverpool.

Philippe Coutinho: el brasileño ha recuperado su nivel de forma. En los dos últimos partidos del Liverpool ha dado una asistencia y ha anotado dos buenos goles de libre directo. De sus botas sale gran parte del juego ofensivo del Liverpool, haciéndole el jugador más importante de los Reds.

Coutinho en el último partido de Champions | Imagen: Liverpool FC

Arbitrará Craig Pawson

Este encuentro se disputará en St. James’ Park. Este mítico estadio se construyó en 1880 y tiene una capacidad de 52.389 espectadores.

El árbitro del partido será Craig Pawson. Este inglés de 38 años arbitrará por segunda vez a ambos equipos esta temporada. El último encuentro que dirigió fue el Maccabi Tel Aviv - Villarreal de Europa League de esta misma semana.

Posibles alineaciones