Pellegrino pide paciencia para que van Dijk vuelva a la titularidad

Google Plus

Virgil van Dijk en el último entrenamiento con el Southampton. Foto: Web oficial del Southampton.

El técnico argentino Mauricio Pellegrino le dio a Van Dijk diez minutos de juego en el partido de la semana pasada en el que el Southampton venció al Crystal Palace por 1-0. En el último partido de Premier League, ante el Manchester United, fue suplente.

EL central neerlandés de 25 años no es titular con el conjunto del sur de Inglaterra desde hace ocho meses, la temporada pasada no fue nada fácil para él, una importante lesión de tobillo le dejó en el dique seco mientras estaba a un grandísimo nivel. Además al finalizar la temporada se especuló mucho con su salida hacia el Liverpool, el conjunto red tuvo que emitir una disculpa pública por negociar con el futbolista sin hablar antes con los saints. Finalmente el Southampton no dio su brazo a torcer y el defensa se ha quedado para cumplir su tercera temporada de rojiblanco.

Su entrenador ha tenido buenas palabras para él y ha pedido paciencia para que Virgil van Dijk recupere su buen nivel después de no tener ritmo de competición desde hace tanto tiempo. "Poco a poco está mejorando", dijo Pellegrino, cuyo equipo jugará el sábado ante el Stoke City. "Será difícil ver lo mejor de Virgil van Dijk en los primeros partidos, debemos ser pacientes con él". Además añadió datos sobre cómo podría gestarse la puesta a punto del portentoso central. “Después de este partido, en las siguientes dos semanas tenemos un amistoso, allí podrá jugar de nuevo y recuperar sensaciones, estoy contento con su actitud y estoy seguro de que estará listo cuando vuelva a la competición”.

El exjugador de Celtic y Groningen fue una de las sensaciones de la Premier League 2016/17, disputó un total de 21 partidos y marcó un gol, su temporada no pasó desapercibida para muchos grandes clubes que quisieron hacerse con sus servicios pese a la grave lesión que sufrió en su tobillo, veremos si esta temporada es capaz de recuperar ese nivel y si los colosos del viejo continente vuelven a llamar a su puerta.