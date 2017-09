Costa en la celebración de su primera liga con el Chelsea (Diego Costa twitter oficial)

Esta semana en Sky Sports comenzaron un debate muy interesante: ¿es mejor el Chelsea sin Diego Costa. Claro, si te preguntas esto a principios de temporada obviamente no; Costa fue clave para que los blues ganasen su quinta y sexta liga y parecía insustituible. Pero entre el espectacular arranque de Morata, los 55 millones (+10) que recibirán y los problemas de los que se libra Conte, el debate cobra sentido. En tal litigio Geoff Shreeves fue el intermediario, mientras que dos grandes exjugadores; Giafranco Zola y Craig Bellamy, eran los que se mojaban. Álvaro Morata influye enormemente en la discusión, básicamente porque es el jugador que se ha traído para sustituir al ya ex-blue. Zola cree que el Chelsea hizo bien en dejarle ir, porque pese a su gran nivel, traía muchos problemas. Bellamy es más conservador: cree que Costa es un grande, pero que Morata es buen reemplazo. Al ser preguntados si Morata estaba a su nivel, el exinternacional italiano afirmó que todavía no, pero que Morata ya es una realidad. El exinternacional con Gales cree que pese a no ser titular ni con la Juventus ni con el Madrid, lo será en Inglaterra y se arrimará el equipo al hombro.

¿Que pierde el Chelsea con la marcha de Costa?

Diego Costa es uno de los mejores delanteros que han pasado por la Premier League en los últimos años. Tras su marcha el conjunto inglés, además de un gran goleador, pierde a un jugador clave en los duelos importantes. Costa no se achanta ante los grandes, ya sea United, City o cualquier otro, el hispano brasileño es un delantero que asegura cifras contra todo tipo de equipos. En sus tres temporadas ha marcado 59 goles en 120 partidos, repartidos en 3 temporadas (21, 16 y 22 goles respectivamente), Costa anota en uno de cada dos partidos que juega. Incluso en la temporada más difícil de los últimos años para Chelsea, la 15/16 donde finalizaron 11º, fue capaz de marcar 16 goles.

Costa celebrando un gol con el Chelsea (Diego Costa Twitter oficial)

El brasileño es un jugador con carácter, un hombre con apetito de éxito necesario en cualquier equipo que aspire al campeonato. Es un jugador que inspira a sus compañeros, les inspira para luchar con uñas y dientes (Costa lo hace literalmente) por la victoria y no rendirse. El joven delantero de la cantera debe fijarse en Costa para pelear balones, pero sobretodo debe fijarse en como se adaptó de rápido a la Premier League. En su primera temporada en las Islas Británicas, no se amedrentó ante duros y agresivos defensores que no desaprovechaban oportunidad de golpearle... con o sin balón de por medio.

Otro gran factor que pierden los blues, pero que puede ser remplazado por Morata, es la de tener en su plantilla a un jugador capaz de bajar balones. Un tipo alto y corpulento al que enviar pelotazos para aliviar la presión rival. Costa, además era rápido y ágil, su capacidad para rematar de cualquier manera es increíble. Morata, el delantero que pidió Conte, no es delantero muy diferente al ahora exblue. El madrileño es más rápido, con un remate de cabeza más certero, pero menos potente, el exmadridista tiene menos fuerza, menos sangre, pero suple este aspecto con un mejor posicionamiento en ataque. Pese a ello, en Stamford Bridge deben tener en cuenta, que ningún delantero que traigan se partirá la cara por el club como hizo Diego.

¿Que gana el Chelsea con la marcha de Costa?

Problemas, eso es lo que principalmente pierden los blues de vista al deshacerse del delantero. Costa es un delantero problemático, es un hecho, allá donde ha jugado, ha tenido enfrentamientos. En el Atleti los tuvo, pero por suerte para los rojiblancos solo con los rivales. En cambio, en el Chelsea los ha tenido también con los rivales, y lo más grave: con el entrenador. Conte no ha sabido entenderse con Costa y han acabado mal no, horrible. Pocas veces se ve un caso de rebeldía tan grave como el del ya rojiblanco: el futbolista vaciló a el ex entrenador de la Juventus por Instagram y no quiso volver a Londres tras la temporada pasada. El italiano le respondió con un Whatsapp donde le decía que ya no contaba con él, incluso le intentó vender a los chinos pese a que Costa solo quería volver a Madrid. Donde las dan, las toman.

Morata y Conte celebrando el 1-1 en el Wanda

A priori pierden un jugador clave, pero si Morata sale bien, el cambio habrá merecido la pena. Si bien Costa es un gran delantero, Morata también lo es, además el canterano madridista es más joven y tiene más proyección. El Chelsea adquiere a un jugador que ya ha sido campeón de Champions, que además la ha ganado dos veces (2014 y 2017), algo que Costa no puede decir. Incluso sabe lo que es marcar en la final: lo hizo con la Juventus, cuando marcó el 1-1 ante el Barça en 2015. Morata a sus 24 años ya sabe lo que es ganar. Un ganador para un equipo ganador.

No podemos obviar lo que gana principalmente el Chelsea con el traspaso de Costa: dinero. El equipo de Abramovich ha recibido 55 millones + 10 en variables por un jugador en rebeldía, muchísimo dinero por un jugador en tal situación. Diego Costa no es ningún viejo, pero tiene 28 años frente a los 24 de Álvaro Morata (ambos cumplirán 29 y 25 respectivamente antes de fin de año). Con ese dinero, pueden hacer grandes incorporaciones y reformar un equipo que peca de plantilla escasa.

A priori parece que el Chelsea ha salido ganando

De momento al Chelsea le ha salido bien y es que no están echando de menos a Costa y Morata está pletórico. Ojo, es muy pronto para juzgar, pero el ex juventino está dando un resultado espectacular. Dentro de poco veremos si esto continúa así y si se convierte en el nuevo referente blue, calidad tiene para ello. Por otra parte, Diego Costa, que no olvidemos que "le dio" 2 Premiers al Chelsea, está contento con el retorno al equipo que le hizo grande. Con el tiempo veremos si su marcha ha sido buena idea.