Mourinho: "Nos quedan cuatro partidos, pero casi lo hemos conseguido"

José Mourinho celebrando uno de los goles ante el CSKA. Foto: manutd.com

Dos partidos, seis puntos, siete goles a favor y solo uno en contra. Con semejante arranque en la fase de liguilla, todas las apuestas dan como favorito al United para pasar como primero de grupo. Para Mou, también, el objetivo está más cerca: "Lo importante es que en dos partidos, llevemos seis puntos y ocupemos una buena posición en la Champions League. Todavía nos quedan cuatro partidos por disputar, pero realmente empezamos con fuerza y casi lo hemos conseguido".

No hay quien pare a este Manchester United. No importa con qué equipo se mida o cuántos tantos de kilómetros tenga que viajar para jugar a domicilio que, en el caso del encuentro con el CSKA, fueron unos cuantos. Pero ni con esas. Los diablos rojos se pasearon por el VEB Arena como Pedro por su casa y en menos de media hora ya tenían el partido sentenciado (0-3). Una situación que el entrenador portugués no imaginaba que sucediera: "Fue inesperado, el 3-0 antes del descanso, fue inesperado. Pero arrancamos con fuerza, estuvimos realmente fuertes, los presionamos, recuperamos la pelota y nuestro contraataque fue siempre rápido y peligroso".

Elogios a Lukaku y Martial

Si los de Manchester están donde están es gracias, en -gran- parte, a los goles de Romelu Lukaku. Contando el que anotó al Madrid en la Supercopa de Europa, el belga ya ha llegado a las dos cifras. Mou se deshace en elogios hacia su nueve: "Sabemos que es un muy buen jugador, puede anotar muchos goles, y si juega en un equipo que cuenta con jugadores de calidad, es mucho más fácil todavía. Sin embargo, tengo que admitir que está marcando algunos goles realmente importantes y casi en todos los partidos".

Y también tiene buenas palabras para Anthony Martial el míster de los red devils. Y es que el francés, después de muchas idas y venidas, está demostrando por fin por qué se pagó lo que se pagó por hacerse con sus servicios. Mourinho se declara "feliz" por él y señala que "está entendiendo y valorando lo que quiero. Además, creo que el juego se adaptó a sus cualidades. La forma en la que jugamos también se adaptó a sus cualidades. Goza de mucha libertad y de un gran apoyo, además, está rodeado de jugadores de calidad".