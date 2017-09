El Chelsea gana el derby de Diego Costa

Un sólido Chelsea derrotó al Atlético por 1-2 en el último minuto en la que es la primera derrota Atlético en el Wanda Metropolitano. El Chelsea fue mejor que el Atlético durante todo el encuentro, pese a ello tuvo que remontar el 0-1 adverso tras el gol de penalti de Griezmann. Con este resultado el Chelsea se afianza como 1º de grupo, con 6 puntos frente a los 4 de la Roma, 1 del Atlético y 0 del Qarabag. Morata y Batshuayi remontaron el 1-0, el español sigue lanzado y se estrena como goleador en Champions con el equipo londinense.

El Atlético saldría con Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Filipe Luís; Thomas, Saúl, Koke, Carrasco; Correa y Griezmann. El Chelsea saltaría al campo con Courtois; Moses, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Alonso; Bakayoko, Kanté, Fàbregas, Hazard; y Morata. El partido comenzó con un tímido dominio de los madrileños, uno de los pocos momentos del encuentro donde mandarían en el campo. Esto cambiaría pronto, en el minuto 5 los discípulos de Conte saldrían al contrataque pero Morata chutaría demasiado cruzado tras un pase de Hazard. Un minuto después, Hazard chutaría al lateral de la red de Oblak. Las tornas habían cambiado y Chelsea era el dueño de las ocasiones, tanto que en minuto 14 un disparo de Hazard se estamparía en el poste tras que Saúl lo desviase. El partido continuaría con esta tónica, Oblak detendría un cabezazo de Morata en minuto 24, el delantero español estaba pletórico.

Poco a poco el Atlético manejaría la presión con combinaciones seguras entre Saúl, Koke y Filipe Luis. Griezmann la tendría, pero no conectó bien el disparo. En el minuto 40 el árbitro pitaría penalti en contra del Chelsea por un agarrón de David Luiz a Lucas en el palo del córner. Un penalti muy discutible, si bien el brasileño agarra al atlético, el forcejeo es recíproco. Griezmann no fallaría, chutó al medio y a media altura, pero Courtois se tiró a la derecha, 1-0. Antes del descanso, Saúl mandaría fuera un mal despeje de Courtois a tiro de Koke. Antes el Chelsea pudo empatar tras un tiro desviado de Marcos Alonso que escupiría el muslo de Filipe Luis.

El descanso llegaría y los Atléticos se frotaban las manos. Las sensaciones es que la victoria, o mínimo el punto, eran asequibles. Pero en la segunda parte el resultado cambiaría por completo y el Chelsea le arrebataría los tres puntos al Atleti. Si bien el Chelsea había sido superior, el Atlético había defendido su puerta decentemente.

La segunda parte comenzaría con una amarilla a Thomas por falta al omnipresente Morata. Al equipo del oso le duró la posesión tres minutos, que es lo que tardarían en cedérsela a los blues. Griezmann sería amonestado por una falta sin sentido a Hazard, el crack francés le rebanó por detrás sin tener posibilidad de llegar al balón. El gol del Chelsea llegaría en el minuto 60, Hazard centró al corazón del área desde la izquierda a Morata que peinó el balón lo mínimo para meterla dentro del arco atlético. Tras el gol, Cesc falló una ocasión clarísima a 2 metros de la portería rival, no mandaría el balón a puerta pese a estar solo y con el portero esloveno vendido. El Atlético intentó reaccionar con tiros lejanos muy alejados de la meta de Courtois. El Cholo quiso cambiar la tónica dando entrada a Torres por Carrasco y Nico Gaitán por Correa sobre el minuto 70. Los cambios no funcionarían porque Morata, quien sino, se plantaría ante Oblak pero no conseguiría mandarla a puerta tras un carrerón desde su propio campo hasta el área rival.

En el minuto 80, el técnico italiano metería a Batshuayi y a William en el terreno, dos cambios vitales para la victoria blue. Tras unos minutos de mayor pasividad Chelsea, el Atlético intentó lograr el gol de la victoria. Cakir añadiría tres minutos al encuentro. En el 91, Giménez dispararía muy potentemente por encima del travesaño de Courtois. Koke cometería falta sobre Luiz, una falta algo ingenua. Esa falta fue la semilla del gol blue, William la sacaría en corto y tras una combinación comenzada por Kanté, Marcos Alonso pasaría al centro del área, donde Batshuayi solo tuvo que marcar a placer.

Así, tras remontar, el Chelsea sacaría tres puntos extremadamente valiosos en un campo muy difícil. El Atlético debió pelear más, apenas estuvieron en el partido. Diego Costa se quedó muy dolido, y cabizbajo asimiló la derrota en el último minuto. Mientras tanto, el Wanda enmudeció con el gol final, siempre duele encajar en el 93, el Atlético ya lo había sufrido antes.