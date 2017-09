Holgate: "En el vestuario se ha restaurado la confianza"

Google Plus

Mason Holgate acompañó a Ronald Koeman en la rueda de prensa. Foto: UEFA.

En la conferencia de prensa previa al partido de Europa League ante el Apollon, Mason Holgate aseguró estar ansioso de tener una buena actuación como defensa central. Ante las bajas confirmadas por lesión de Phil Jagielka y Michael Keane, el joven defensa ocupará el centro de la zaga junto a Ashley Williams como ya hizo en la victoria ante el Bournemouth el pasado fin de semana.

"Desearía que nadie se lesionara, pero es una gran oportunidad para mi y lo único que puedo hacer es rendir bien en esta posición". "Yo estoy contento jugando en cualquier sitio. Donde sea necesario, jugaré", confirmó el internacional sub-21. Aun así, "espero acabar jugando en el centro de la zaga, que es donde me siento más cómodo, pero no es algo que me preocupe". Desde que debutó con el primer equipo del Everton la temporada pasada, Holgate ha jugado la mayoría de los partidos de lateral derecho. Tras las lesiones de sus compañeros, vuelve a su posición natural.

Holgate ya jugó de central ante el Bournemouth. Foto: Getty Images.

Después de un comienzo complicado con derrotas abultadas, el Everton ha sumado dos victorias en los últimos dos partidos. Se clasificó para la siguiente ronda de la Carabao Cup derrotando al Sunderland. Y sumó tres puntos vitales en Goodison Park ante el Bournemouth.

Gueye fue el protagonista del partido ante el Bournemouth tras marcar dos goles. Foto: Getty Images.

"En el vestuario se ha restaurado la confianza, y ahora trataremos de conseguir la primera victoria en Europa League". "Tuvimos una racha de resultados muy mala, pero nunca nos preocupó". "Estamos concentrados en el próximo partido. En el fútbol la confianza lo es todo, todo va mejor cuando ganas, y ahora estamos listos para el próximo encuentro", reconoció el defensa "toffee".

El Everton está obligado a ganar ante el Apollon de Chipre si quiere estar en los dieciseisavos de final. Una derrota en Goodison Park complicaría mucho el pase a la siguiente ronda.