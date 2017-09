El Manchester United deja aún más helado al CSKA Moscú

Google Plus

La confianza en la plantilla del Manchester United no puede ser más alta. Arriba en lo alto de la tabla tanto en Premier League como en Champions comanda el equipo dirigido por José Mourinho, que parece ser que por fin ha encontrado la tecla perfecta para dirigir este grupo de futbolistas.

En Moscú ha vuelto a triunfar, y es que en tan poco tiempo, el equipo inglés ya empezó ganando demostrando que es mucho mejor desde el principio. Con varios suplentes, el Manchester United volvió a dar lo mejor de sí, y sea quien sea, va de victoria en victoria que deja en una situación privilegiada, pues ha sumado seis puntos de seis posibles y ya está en el primer puesto de la clasificación del grupo A en solitario. Parece ser que en Europa también manda y pocos equipos son capaces de toserle. En Rusia no sufrió y estuvo demasiado cómodo, el resultado refleja la disposición y la actitud del equipo.

Desde el inicio mandando

Poco tiempo le duró al CSKA la igualdad en el marcador, pues en tan sólo cuatro minutos de juego, Lukaku cabeceó a gol un balón asistido por Martial que dejó a Akinfeev sin ninguna posibilidad de parar. El 0-1 era el preludio de la fiesta inglesa en Rusia.

El Manchester United es líder del grupo A con seis puntos Con jugadores menos habituales, Mourinho decidió darle la titularidad a hombres como Young, Mkhitaryan, Lindelof, Bailly o Matic; y la decisión fue muy acertada. También para darle descanso a los más habituales y pensar un poco en el próximo partido en Premier que se enfrentará al Crystal Palace. Pero sea quien sea, cumple con creces, y en Manchester saben que este año puede ser aún mejor que el pasado, y con Mourinho recuperando el crédito, todo puede pasar.

El CSKA Arena vivió un ambiente estupendo. Foto: CSKA Moscú.

Festín de goles seguidos

En menos de media hora, el Manchester United zanjó el partido a base de tres goles. Con la puntería fina, los visitantes tuvieron más acierto que los locales, que también dispusieron de algunas ocasiones bastantes claras como la de Dzagoev pocos minutos después del primer gol de Lukaku, pero De Gea paró un cañonazo hecho por el ruso. Los reds tienen más calidad y se notó en el campo.

Lukaku hizo dos de los cuatro goles del Manchester United. Foto: Manchester United.

En el minuto 19 de la primera mitad, Georgi Schennikov entra con demasiada fuerza en su propia área y el árbitro no dudó en pitar un penalti que lo transformó con sangre fría Anthony Martial junto al poste derecho. Partido ya encarrilado en la mitad de la primera parte del partido, pero fue a más. Aprovechando de las ocasiones falladas del equipo ruso, los ingleses siguieron con el festival de goles y minutos más tarde Lukaku hizo su segundo gol particular tras un envío del balón al área de Martial. En el minuto 27 el partido estuvo sentenciado, los visitantes tuvieron la victoria en el bolsillo y la desesperación del CSKA fue agrandándose.

La segunda parte fue igualada

En un partido bastante interesante lleno de ocasiones por los dos bandos, los goles en la segunda parte se repartieron en cada portería. La diferencia en el marcador fue aún más grande tras el cuarto gol del conjunto inglés por obra de Henrikh Mkhitaryan, que aprovechó un rechace dentro del área tras un disparo de Martial, y mandó el balón al fondo de la red. Goleada absoluta.

El CSKA no tuvo otra cosa que rendirse; quiso pero no pudo, la calidad es abismal entre ambas plantillas, y a pesar de estar bastante equilibrado el número de ocasiones, el conjunto local no tiene hombres que puedan superar a jugadores que se han lucido en este partido. Mención especial a Martial, que ha intervenido en los cuatro goles del partido en forma de un gol, dos asistencias, y un disparo que fue rechazado por Mkhitaryan.

Pero a pesar de la derrota, el conjunto ruso dirigido por Goncharenko acabó con un sabor algo menos amargo al marcar en el minuto 90 por obra de Konstantin Kuchaev, que remata un balón un balón centrado por Golovin y bate a De Gea en los últimos compases del juego. Un gol que adornó un marcador con mucha diferencia que no se plasmó tanto en el juego de cada equipo.

El Manchester United volvió a ganar en Champions League fuera de casa. Foto: Manchester United.

Racha intacta y seis puntos

Lo que no hay duda es el comienzo espectacular de los hombres de Mourinho, que, con esta victoria, suma seis puntos en el grupo A y se sitúa como líder en solitario de la liguilla. El Basilea, que derrotó al Benfica por 5-0 es su perseguidor junto al propio CSKA Moscú con tres puntos en su haber. El club portugués aún no se ha estrenado en su casillero.

El Manchester United está dando que hablar en este temporada, y es que aún no sabe lo que es perder, va de victoria en victoria y es un equipo temido por todos. No conoce la derrota en un partido oficial desde el pasado 8 de agosto en la Supercopa de Europa frente al Real Madrid; a partir de ahí comenzó su periplo de partidos fantásticos: ocho victorias en nueve partidos hacen del Manchester United candidato para ganar en todas las competiciones que participa, incluido la Champions League.