Klopp, tras el empate en Moscú: "No es solo alinear nombres y esperar que pase algo"

Klopp en el banquillo durante el partido. | Imagen: www.liverpoolfc.com

El empate en Moscú ha sido un resultado que no ha terminado de convencer a nadie en el Liverpool. Los Reds, que llegaban como grandes favoritos a su cita con el Spartak, no pudieron arrancar más de un punto en el segundo encuentro de Champions League.

Klopp, tras ver cómo su equipo fallaba ocasiones casi imperdonables, terminó el choque con un claro sentimiento de frustración: “Como dije alguna vez, en este momento no somos el equipo con más suerte del mundo del fútbol y las cosas no están siendo fáciles. Lo hicimos muy bien creando ocasiones contra una defensa muy organizada. No les permitimos muchos acercamientos sobre nuestra portería, solo el tiro libre de falta que no era ni falta. Es muy difícil cambiar algo así”. El alemán, poco contento con la actuación del árbitro, negó que la acción del gol del equipo ruso fuera falta de Coutinho: “En defensa, si ganas el balón siempre hay un silbato, es difícil así. Pero fue un lanzamiento brillante. Igualamos el marcador, marcamos y podríamos haber creado más ocasiones, es una locura. Hicimos suficientes”.

Pese al marcador, el teutón sigue convencido en sacar cosas positivas de su participación en Europa y mantiene su objetivo: “En la Champions League, en la fase de grupos, el único objetivo que tienes es pasar de ronda, y sigue siendo posible para nosotros. Conocemos ahora mejor a dos de los equipos del grupo y en ambos partidos pudimos o debimos haber ganado, pero no lo hicimos. Al final, es siempre nuestra culpa, pero seguiremos adelante como hoy o mejor. Vi muchas cosas buenas esta noche, no fue un partido perfecto pero hay muchas cosas buenas”, analizó el entrenador del Liverpool.

Una de las grandes noticias del partido fue la reunificación de las cuatro estrellas del Liverpool: Sadio Mané, Philippe Coutinho, Mohamed Salah y Roberto Firmino. Pero a pesar de contar con todos ellos, no pudieron llevarse la victoria: “Veremos cómo están mañana para el próximo partido, pero es bueno cuando tienes todos esos jugadores. No todo es alinear a los jugadores y esperar que pase algo. Necesitan ritmo, necesitan estar en buena forma y todo eso. Fue muy intenso el partido. Para mí, nunca depende de los nombres, sino de cómo juegan y en algunos momentos fueron tan buenos como es posible y en otros muchos momentos no”. Pese a que no pudieron sacar la victoria en la segunda jornada de Champions, Klopp cree que deben seguir trabajando: “Tenemos que seguir, tenemos que crear, tenemos que defender y después marcar. Obviamente, no marcamos lo suficientemente a menudo esta noche, pero seguiremos”.

En las últimas semanas, el equipo está teniendo dificultades a la hora de marcar. Le pasó contra el Manchester City, después ante Burnley, Leicester y de nuevo en Champions ante el Spartak, lo que ya empieza a parecer un problema: “Hoy no pudimos. Por qué no pudimos marcar es una buena pregunta, de verdad, es una gran pregunta. Puede ser debido a ser desafortunados en una situación, una buena parada del portero, malas decisiones en momentos decisivos... así es el fútbol. Pero de nuevo, como dice antes, el único modo de cambiar es hacerlo de nuevo, y otra vez y otra vez. Es todo lo que podemos hacer”.

Por último, tras las dos primeras jornadas ante los, presumiblemente, rivales más fuertes del grupo, Klopp ha querido valorar si las posibilidades de entrar en la ronda de octavos de final siguen estando intactas: “He visto suficiente del grupo. Conocemos más a los dos rivales y tenemos dos partidos más contra ellos. Sabemos que el Spartak tiene muchos lesionados, seguro que Promes estará de vuelta para el próximo partido y algunos otros que harán cambiar al equipo. Pero, ¿qué es confianza? En el fútbol nunca puedes estar seguro. Sí, somos los suficientemente fuertes para pasar este grupo pero tenemos que hacerlo, cuando la puerta se abre, tienes que pasar por ella y la puerta no está aún abierta. Solo podemos ver un poco de luz”. Pese a no sacar dos buenos resultados, el técnico Red sigue insistiendo en que estarán a la altura para superar el reto del grupo: “Estaremos listos para pasar porque los chicos están trabajando realmente duro. Puedes verlo. Tenemos que seguir trabajando y tendremos éxito al final”.