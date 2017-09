Jordan Henderson: "Estamos decepcionados, tuvimos muchas ocasiones para ganar"

Google Plus

Jordan Henderson y Georgino Wijnaldum durante el encuentro ante el Spartak de Moscú. Foto: Web oficial del Liverpool FC.

Jordan Henderson se mostró triste tras el partido de su equipo en la capital rusa “estamos decepcionados, tuvimos muchas ocasiones para ganar el partido, controlamos el juego de principio a fin, debimos ganar el partido cómodamente”. El Liverpool tuvo un notable 65% de posesión del balón y disparó seis veces contra la portería que hoy defendieron Rebrov y Selikhov (hubo un cambio de guardameta en el conjunto local por lesión a falta de veinte minutos para el final del partido).

El centrocampista británico se mostró crítico con los sucesos del partido y habló sobre cuál debe ser la actitud tras encajar el 1-0 y ponerse por detrás en el electrónico. “Para empezar, tenemos que asegurarnos de no encajar goles fuera de casa, y si nos encontramos por detrás en el marcador tenemos que tener actitud y reaccionar”.



Henderson se lamentó por las ocasiones claras falladas por el Liverpool. “Podríamos haber marcado tres o cuatro goles. Salah ha tenido una ocasión muy clara, es una lástima que no haya entrado. En general, el rendimiento fue decente, pero no lo suficiente como para ganar el partido ".



Los compañeros de BT Sport preguntaron a Henderson sobre el conformismo del Spartak con el empate y las pérdidas de tiempo que frustraron al Liverpool, el centrocampista no le dió importancia, en cambio habló sobre lo puramente deportivo: el control del partido “eso es fútbol, ​​vas a enfrentarte a eso y tienes que controlar el juego".



Para terminar Jordan Henderson analizó el encuentro en líneas generales. "Pienso que defendimos bien la mayoría del partido y creamos oportunidades, pero tenemos que acabar con los equipos, ser más certeros en los metros finales".

El siguiente encuentro del Liverpool será ante el Newcastle de Rafa Benítez en St James’ Park el domingo 1 de octubre, partido correspondiente a la séptima jornada de la Premier League.