Previa CSKA Moscu - Manchester United: gran prueba en tierras rusas

Manchester United visitará un territorio que le puede ser adverso | Foto: @manutd

No se podía imaginar un mejor inicio de temporada en la zona de Old Trafford. Luego de un rendimiento muy irregular en los últimos meses de la campaña pasada, la actuación en el primer partido oficial, ante el Real Madrid, por la Supercopa de Europa, no fue muy alentadora. La defensa correcta, capaz de colocar un muro antes de la portería defendida por David De Gea, no aparecía, tampoco existía una creación de juego óptima como para abastecer a un Romelu Lukaku que había fallado una oportunidad clara, que pudo significar el empate.

Pero con el inicio de la Premier League, todo eso se evaporó. Cualquier posible interrogante sobre el desempeño del equipo había desaparecido. La defensa se mostraba sólida en los momentos oportunos, el mediocampo era una perfecta sinfonía de ataque y defensa, mientras que Romelu Lukaku se convirtió en el hombre clave para el equipo, siendo el goleador, venciendo a cada guardameta que se le pusiera enfrente.

Los partidos pasaron y el Manchester United se afianzó. El equipo de José Mourinho sabe a qué juega, sabe cómo hacerlo y tiene los futbolistas necesarios para lograr ser protagonista, tanto en Inglaterra como en Europa, su máximo anhelo. Justamente, por la UEFA Champions League es por el que tendrá que jugar este miércoles, viajando a las frías tierras de Rusia para enfrentar al CSKA Moscú.

Inicio perfecto y a por otro buen resultado

Los 'Red Devils' comenzaron el máximo torneo europeo con una victoria por 3-0 sobre el Basel, de Suiza. Desde ese triunfo, el United encadenó cuatro seguidos, derrotando al Everton y Southampton por Premier League, y al Burton Albion por la Carabao Cup. De todas formas, ahora es momento de que los de Manchester viajen al VEB Arena, un escenario más que complicado contra la escuadra del CSKA Moscú, que viene de vencer por 2-1 al Benfica, en Lisboa.

En Manchester se respira un clima de alegría y comodidad | Foto: @manutd

Eric Bailly y Phil Jones vuelven a estar disponibles luego de sus suspensiones. Paul Pogba continúa recuperándose de su lesión, al igual que Marcos Rojo y Zlatan Ibrahimovic, estos dos con un mayor período de recuperación. Por su parte, tanto Michael Carrick como Marouane Fellaini estarán ausentes.

Solidez para dar la sorpresa

CSKA Moscú marcha cuarto actualmente, en la Primera División de Rusia, sumando 20 puntos en los primeros once partidos. La escuadra dirigida por Victor Goncharenko guardó sus mejores esfuerzos para este partido europeo, en casa y contra el Manchester United, ni más ni menos. En la ronda de calificación, los rusos vencieron al AEK Atenas y a Young Boys, sin conceder ni un sólo gol.

CSKA viene de igualar 0-0 en su último partido | Foto: CSKA TW

Será muy difícil que Mario Fernandes pueda ser de la partida, luego de tener que abandonar el campo de juego el último sábado, durante el empate contra el Dynamo Moscú. Lo mismo ocurre con Aleksandr Makarov, quien se perderá el juego por un problema en su tobillo.

Historial de enfrentamientos

Manchester United disfruta de un récord invicto contra el CSKA Moscú, habiendo ganado dos de los cuatro enfrentamientos entre ambos e igualando los restantes. Los más recientes fueron en la UEFA Champions League 2015/16, donde hubo empate por 1-1 en Rusia y los 'Red Devils' vencieron por 1-0 en Old Trafford, con el tanto de Wayne Rooney.

Los primeros dos antecedentes ocurrieron en la temporada 2009/10 de este torneo, invirtiendo los resultados, ya que el United regresó de Rusia con un marcador favorable de 1-0, pero luego empataron 3-3 en Inglaterra.

El conjunto inglés tiene un historial muy favorable contra equipos rusos, siendo el encuentro ante el FC Rostov, por Europa League, el más reciente, con triunfo por 1-0. En once encuentros ante clubes de esta nacionalidad, el Manchester United venció en tres, igualó en siete y sólo perdió uno, por la Supercopa de Europa 2008, 2-1 ante el Zenit de Saint Petersburgo, en Mónaco.

"No me preocupa la cantidad de partidos fuera de casa"

Luego de enfrentar al Southampton, el United tendrá una seguidilla de cinco partidos como visitantes. "Nunca estoy muy preocupado acerca de si los partidos son en casa o fuera, porque el número seguirá siendo el mismo", reconoció José Mourinho. "Será difícil, pero significa que será mucho más fácil al final de temporada".

José Mourinho disfruta cada vez que visita Moscú | Foto: @manutd

"He jugado contra el CSKA con Real Madrid, Inter, Chelsea y ahora Manchester United, así que es algo normal en mi carrera," explicó Mourinho. "Para ser honesto, siempre estoy contento de volver porque Moscú es una hermosa ciudad. Cada vez que vengo es mejor y mejor, así que tengo que decir que es un placer".

Árbitro

Jonas Eriksson, oriundo de Suecia, será la autoridad máxima del partido. Con 43 años de edad, es un millonario que ha señalado que sólo dirige por "hobby". Ha oficiado de autoridad en varios de los máximos campeonatos, tanto de naciones como de clubes. Uno de los más polémicos fue la final de la Europa League 2015/16, donde se le reclamaron dos penaltis a favor del Liverpool, no sancionados.

