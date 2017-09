Mkhitaryan: "Este año jugamos la Champions y estamos centradas en ganarla"

Mkhitaryan durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el CSKA. | Foto: (Manchester United web oficial)

Este miércoles el Manchester United se reencontrará con esa competición que tantas alegrías le ha dado: la Champions League. Jugarán contra el CSKA de Moscú, un equipo duro que no se lo pondrá nada fácil. Tras una temporada excluidos de la élite europea, el coloso inglés regresa a la máxima competición europea. No es su primer partido en la competición de las estrellas esta temporada, ya derrotaron en su primer encuentro al Basilea suizo. Las sensaciones son buenas, ya que el equipo se ve con confianza de afrontar el torneo como hacían en tiempos de Sir Alex Ferguson, así hemos podido comprobar gracias a las palabras de Mkhitaryan y Mata.

El mediapunta armenio, Henrikh Mkhitaryan, en rueda de prensa declaró que su objetivo es ganar la competición: "Este año jugamos Champions League y estamos centrados en ganarla". El exborussia cree que un club como el United debe hacer lo que sea por llegar a la final: "Somos un club gigante, y haremos todo por llegar a la final". El jugador se encuentra en un estado de forma excepcional para afrontar la competición: "El año pasado tuve muchas lesiones y no me sentí bien en los partidos. Esta temporada marcha bien, me encuentro y me entiendo mejor con los jugadores".

Por otra parte, Juan Mata también ha hablado, o más que hablar ha escrito ya que se ha abierto un blog sobre el rival de los red devils, el CSKA de Moscú. El internacional español cree que el partido será muy dificil: "El CSKA de Moscú es un clásico del fútbol europeo. Ganaron todos sus partidos en las dos eliminatorias para llegar a la fase de grupos y en la primera jornada lograron una extraordinaria victoria en Lisboa". El burgalés, en el foco tras su generosa acción de donar el 1% de su sueldo, es un jugador muy importante para Mourinho, así que seguramente participe en el encuentro de Champions League. Como siempre que un equipo no moscovita visita Rusia, debe jugar contra dos rivales: el equipo contrario y la aclimatación, "muchos kilómetros de viaje y dos horas de diferencia horaria que nos van a obligar a aclimatarnos rápido" declaró el exvalencianista.

Mourinho recupera a dos de los centrales más importantes para el equipo: Eric Bailly y Phill Jones, sancionados. Quien no recupera Mou es a Paul Pogba, que sigue ranqueante tras su lesión en el cuádriceps. En todo caso, el United no tiene excusas, ya que en teoría es superior a su rival, de conseguir los 3 puntos se pondrían muy de cara a ser primeros de grupo.