Arsène Wenger: “El calendario es un poco cruel contra nosotros”

Arsène Wenger durante la rueda de prensa posterior | Foto: Arsenal

Gran victoria del Arsenal en el Emirates para seguir creciendo en una temporada que empezó con muchas dificultades. Parece que Alexandre Lacazette ha completado esa adaptación de la que hablaba Arsène Wenger hace unos días y el francés está cumpliendo a base de goles. En la noche de este lunes hizo los dos que le dieron la victoria al equipo, por lo que el entrenador Gunner tenía motivos suficientes para estar muy contento con la actuación ante el West Brom. Pero, lejos de parecer satisfecho, el técnico alsaciano aprovechó los micrófonos para quejarse por el calendario de su equipo.

Cuando le preguntaron por el equipo que jugaría frente al BATE Borisov este jueves, Wenger saltó por los aires contra el calendario que está teniendo a estas alturas de la temporada. “Aún tengo que pensarlo, pero por el momento puedo decir que el calendario está siendo cruel con nosotros; hemos jugado el lunes, jugamos frente al BATE el jueves y volveremos a jugar el domingo a la una”, explicaba el entrenador. “Cuando miras el calendario de la semana, pienso que había espacio para plantear el calendario de una forma distinta, pero tenemos que aceptarlo y queremos ir a Borisov con un equipo competitivo, por lo que viajaremos con un equipo de jugadores del primer equipo pero con un banquillo con bastantes jóvenes”, aclaraba el técnico del Arsenal visiblemente molesto.

A pesar de su enfado, no quiso desmerecer el gran partido de Lacazette por lo que tuvo palabras para él cuando le preguntaron por qué le sustituyó. “Le cambié porque estaba cansado, se que tenía una gran oportunidad para marcar un hat-trick, pero cuando quieres ganar el partido y no sufrir, teniendo a Giroud en el banquillo, tienes que mantener las posiciones clave y Olivier puede marcar el tercero”, justificó Wenger sus decisiones. Centrándose en la figura del recién llegado, le alabó diciendo que “él no es solo un goleador, su juego de combinación es muy bueno, lucha cada balón, es difícil superarle en los choques que nos propuso el West Brom y, en general, se ha adaptado muy bien a lo que buscábamos”.