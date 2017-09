Previa APOEL vs Tottenham: más que tres puntos

Google Plus

Chipre. Un lugar remoto del mar mediterráneo. Una isla escondida entre Italia y España. Un país poco conocido. No existen muchas ciudades capaces de presumir de contar con un equipo en la Fase de Grupos de la Champions. Y este pequeño estado, sí que la tiene. Nicosia es la capital de Chipre. En ella no viven más de 300000 personas, pero sí que hay espacio para un estadio de fútbol. Muy grande. El GSP Stadium acogerá el himno de la mejor competición continental, y recibirá, como mínimo, a Real Madrid, Borussia Dortmund, y el rival británico que se presenta esta noche: el Tottenham de Mauricio Pochettino.

Ambos equipos vienen de dinámicas diferentes. Los "spurs" lograron una vital victoria fuera de Wembley ante el West Ham. Mientras que el conjunto chipriota no pasó del empate contra el Aris. Pero esto es la Champions. Aquí no importa lo que se hizo la semana pasada, la anterior, o hace un año. No existe torneo más estimulador que este. Y si a eso le sumamos el pedazo de Grupo H que completan el actual campeón de la competición, y el líder de la Bundesliga, pues puntuar se hace crucial cada jornada.

¿Sorpresa?

Al APOEL le tocó el peor rival posible para su estreno esta campaña en la Copa de Europa. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 3-0 y gracias. Los blancos jugaron con el turbo a medio gas y no quisieron generar demasiadas pesadillas a la plantilla chipriota. No obstante, quizá haber jugado contra el mayor "coco" del grupo en la primera jornada, se puede convertir en una ventaja ahora.

Y es que la pequeña presión que podían tener, ya no está. El conjunto de G. Donis debe y tiene que disfrutar esta competición al máximo. La visita de Mauricio Pochettino y su Tottenham es una buena vara de medir ante los Rueda, Roberto Lago e Igor de Camargo. Este último es su mayor arma.

El delantero belga gana todos los balones aéreo habidos y por haber. Es un escándalo. Una auténtica joya para un combinado que dependerá de las jugadas a balón parado para generar ocasiones. En su particular duelo con Sergio Ramos, se comió al camero. Veremos si con Alderweireld, Vertonghen y Davinson Sánchez pasa lo mismo.

Todo lo que no sea una victoria, es un mal resultado

El Tottenham no puede permitirse un tropiezo esta jornada. Por las sensaciones que está experimentando fuera de casa (muy buenas). Por el enfrentamiento directo entre Borussia Dortmund y Real Madrid. Y por el rival, obviamente. Los "spurs" son mucho más equipo que el APOEL. Kane solo puede acabar con el partido cuando él quiera. Pero si la pelota no quiere entrar, entonces tendrán un problema.

La ausencia de Dele Alli (por sanción) dará entrada a Son en el once. El surcoreano nunca ha tenido un puesto fijo en el once titular del conjunto inglés, pero siempre es importante. Ya lo demostró contra el Dortmund en la jornada anterior. Recogió la pelota en el costado, arrancó como él sabe hacerlo, y anotó un gol tempranero marca de la casa. Con un APOEL replegado y en bloque bajo para contrarrestar el ataque posicional de los "spurs", las individualidades del futbolista asiático deben ser protagonistas.

Así como el juego aéreo. Ahí hay varias piezas que pueden tener un papel importante esta noche: Alderweireld, Vertonghen, Dier y Davinson Sánchez. Recalcar el nombre del colombiano. Está comenzando a ser importante para Pochettino en esa posición de líbero en el 3-4-3 que utiliza el técnico argentino. Mucha presencia y personalidad. Daniel Levy ha pagado 40 millones por él. Tiene que rendir y lo está haciendo.

Posibles alineaciones