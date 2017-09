Previa Spartak Moscú - Liverpool: Frío ruso para confirmar la mejoría

Google Plus

Vuelve la Champions League y las alegrías en Liverpool al ganarle 2-3 al Leicester en Premier League. Felicidad que quieren seguir prolongando fuera de casa ante un Spartak de Moscú que ya no es el que era, y el Liverpool tiene ante sí una oportunidad de conseguir los tres primeros puntos del torneo ante un rival teóricamente más débil. Los de Jurgen Klopp saben que son favoritos y eso les debe servir para saber que tienen mejor equipo que los rusos.

Pero en Liverpool saben que tener la etiqueta de favoritos les ha perjudicado como en el partido contra el Sevilla, que acabaron cediendo un empate en Anfield a pesar de jugar bien, Por ello, los ingleses saben que deben estar concentrados en un sitio dónde pasarán más frío que en Inglaterra y no es territorio fácil para conseguir tres puntos. El sitio es Moscú, dónde se prevé que jugarán a unos 6º C, pero la meterología no es una excusa viniendo de un equipo inglés, el Liverpool sabe a lo que juega en esta Champions League.

A recuperar la confianza

El Liverpool busca acabar líder en esta jornada Después de varios partidos sin conocer la victoria y un juego dudoso, el Liverpool volvió a ganar el pasado fin de semana ante el Leicester por 2-3, victoria que significó muchas cosas, pero sobretodo, da confianza de cara al partido de Champions League. Con un Coutinho ya en forma y con ganas de demostrar que sigue siendo el mismo del año pasado, este equipo pretende llegar a lo más alto en todas las competiciones, y en su torneo favorito -la Champions League, sueñan con levantar la sexta orejona, pero queda mucho para eso, y de momento su intención es pasar la liguilla como primer clasificado.

Salah y Coutinho lideran un equipo en el que ya demostraron el fin de semana pasado qué pueden llegar hacer. Ambos son muy verticales y dominan el regate y el gol, es la combinación perfecta de este equipo que en ataque es una fantasía pero la parte de atrás sigue siendo un dolor de cabeza para Klopp y la afición. Sólo en dos partidos de 10 posibles en lo que va de temporada ha dejado la portería sin encajar algún gol, un dato sorprendente para un equipo que aspira a llegar a lo más alto. Eso sí, arriba es letal, hombres como Firmino, Salah, Mané, Countinho y Sturridge tiene un potencial tan grande que asusta a cualquier defensa contraria, incluida la rusa.

Un Spartak que no es el que era

El Spartak lleva seis partidos consecutivos sin perder Siendo uno de los integrantes del Bombo 1 del sorteo de Champions League, el Spartak de Moscú era uno de los equipos que los demás querían que le tocaran, para así evitar campeones con más nivel que ellos. Lo cierto es que poco o nada tiene que ver este Spartak que el que ganó la temporada pasada la Premier League rusa. 14 puntos en su liga, dónde está en la zona templada de la clasificación pero está más cerca de los puestos de descenso que los de arriba, números pobres para el vigente campeón ruso.

Dirigido por el italiano Massimo Carrera, el equipo ruso dispone de muchos jugadores integrantes de la selección rusa, pero los jugadores más determinantes del equipo son Fernando y Quincy Promes. Fernando es un mediocentro defensivo que suele actuar como pivote detrás del capitán del equipo, Glushakov. Quincy Promes, que no jugará ante el Liverpool debido a una lesión, lo ficharon hace ya tres temporadas procedente del Twente holandés, y es un extremo derecho que no ha parado de crecer y es habitual en las convocatorias de la selección holandesa. Una plantilla bastante descompensada que confía más en lo difícil que es jugar en su feudo por el clima, que por la calidad del equipo. Aún así, es un equipo a tener en cuenta, pues rescató un empate ante el Maribor y quiere dar la sorpresa en un grupo donde, a priori, lucharía por jugar un puesto en la tercera plaza.

Un grupo muy igualado

Tanto Liverpool y Lokomotiv Moscú tienen en su haber un punto, al igual que los otros dos rivales del grupo E, el Sevilla y el Maribor, que ambos jugarán el otro partido de la liguilla. Después de no superar el empate ante el conjunto sevillista, los de Jurgen Klopp aspiran traerse los tres puntos a Inglaterra e intentar ser líderes del grupo.

Con un punto cada uno, el Spartak hará su debut en Champions ante su afición en el que se prevé una buena asistencia pese al pobre bagaje de aficionados. El Spartak recibirá al Liverpool teniendo la mejor racha en lo que va de curso, pues lleva seis partidos sin conocer la derrota, eso sí, cuatro de esos partidos acabaron en empate, uno de ellos ante el Maribor en Champions League.

El árbitro: Clément Turpin

El elegido para arbitrar este partido es el francés Turpin, muy asiduo en Champions League en los últimos años. El colegiado de 42 años ya ha arbitrado un partido de Champions en este año, se trata del Basaksehir-Sevilla. Este fin de semana arbitró el Montpellier-PSG.

Al Liverpool ya le arbitró la temporada pasada en Europa League ante el Augsburgo, pero ante el Lokomotiv de Moscú será su primera vez en arbitrarlo y visitarlo.

