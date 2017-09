Arsène Wenger: “Alexis aún no tiene la forma ideal”

Arsène Wenger durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al West Brom | Foto: Getty Images

Vuelve la Premier League tras el pequeño desvío de atención que supuso la disputa de la primera ronda en la que entran los equipos de la máxima categoría del fútbol inglés en la Carabao Cup y el Arsenal lo hace este lunes para enfrentarse al West Bromwich Albion. Los Gunners se encuentran en la mitad de la tabla, de hecho iniciarán el partido por detrás de los Baggies. Aunque una victoria les colocará a seis puntos del liderato y a uno de puestos europeos. Tratando de olvidar el mal inicio de temporada, Arsène Wenger empieza a asentar un once tipo en el que Alexis Sánchez no ha entrado, algo por lo que le han preguntado en la rueda de prensa previa

“Estamos intentando que vuelva a la mejor forma posible, además que la Europa League y la Copa de la Liga son tan importantes como el resto”, comentó el técnico francés sobre las suplencias en liga del chileno y las titularidades en esas dos competiciones. El galo está tratando de darle “competición y tener su mejor versión de vuelta cuanto antes, porque le dimos unas largas vacaciones que le va a permitir estar mejor durante todo el año”. “Si le añades la lesión al tiempo de descanso ha sido un poco larga la espera, pero en la noche del miércoles pudisteis ver que ha vuelto más fino y le dejé los 90 minutos para que tuviera una prueba de verdad”, argumentó Wenger.

También habló del resto de sus delanteros y de la distribución de los minutos. “Tengo seis o siete delanteros, pero si juego un partido con tres delanteros, los tres que no han jugado, jugarán en el partido de entresemana sin importar qué competición sea, no hay nada calculado”, comentaba el entrenador francés. En el caso concreto de Lacazette, cree que “tiene que adaptarse al juego del equipo, conecta con los otros jugadores, es disciplinado, trabaja duro por el equipo y estoy muy satisfecho con el aspecto técnico y táctico”, concretó Arsène. En ataque el equipo no está sufriendo demasiado, el problema lo tiene atrás. Sobre la posibilidad que existió de fichar a Jonny Evans comentó que no piensa en volver a intentarlo. “Una vez que termina el período de fichajes, te centras en tus plantilla y tus jugadores, aceptas que todo te lo van a dar los que juegan para el equipo”, finalizó el técnico Gunner.