Pep Guardiola: "En la segunda parte hemos tenido ataques rápidos y el ritmo adecuado"

Pep Guardiola anima a sus jugadores frente al Palace. Foto: ZIMBIO

El Manchester City ha vuelto a empezar la temporada como un tiro, líderes, invictos y habiendo ganado sus primeros partidos en copa y Champions. El festival goleador y de juego de los Cityzen está siendo brutal y ya son un rival temido en todos los campos de Inglaterra. Pep se mostró contento con la victoria, pero preocupado por la lesión de Mendy y la falta de ritmo del equipo en la primera parte.

De más a menos, y de nuevo a más

El equipo de Manchester comenzó el partido de manera trepidante, teniendo ocasiones, cosa que le gustó al entrenador catalán, sin embargo, a los diez minutos el equipo comenzó a perder ritmo. "Hemos empezado bien los primeros 10 minutos, creando ocasiones, después, nos hemos olvidado de mover el balón, demasiados toques atrás, sin ritmo" decía. El técnico añadía que "si analizas la primera parte ves que no estamos listos aún, éramos lentos".

En la segunda mitad el equipo volvió a recuperar el ritmo y dio una lección de juego y efectividad. "Tras el descanso hemos vuelto a ser lo que veníamos siendo las últimas semanas, ritmo adecuado y ataques rápidos" comentaba. El equipo de Pep empezó a "ganar duelos, mover rápido el balón y atacar por los sitios adecuados".

Mendy out, Sané on fire

El partido tuvo dos noticias a parte de la victoria. La confirmación de que Sané está de vuelta, y la fortuita lesión de Mendy. El míster catalán lamentó que Mendy no pudiera acabar el encuentro y le deseó suerte. "Mañana tendrá un test real, está mejor, fue un golpe, esperemos que no sea el ligamento" decía.

Leroy Sané volvió a ser titular tras su doblete ante el West Brom en copa, y volvió a marcar y a asistir. "No llegó bien, no hizo buena pretemporada y no merecía jugar, pero tengo muchos atacantes y todos van a jugar, algunos van a descansar porque necesito a todos a tope" decía Pep. El alemán es pieza clave del equipo y así lo reconoció el entrenador. "Fue muy importante en la segunda mitad de la temporada pasada, está mejorando en las cosas simples, no perder el balón, por ejemplo. Marca muchos goles, da asistencias, es joven. Es vital para nosotros" alababa Pep.