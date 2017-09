Mourinho: "Vamos mejor que el año pasado, pero eso no significa nada"

José Mourinho, durante el partido de hoy en St Mary´s. Foto: manutd.com

El Manchester United sigue siendo el líder de la Premier League, junto con el Manchester City, sí, pero líder. Y por méritos propios. Méritos, en el juego, en la actitud y en el compromiso, que si se mantienen pueden valer un campeonato de liga para los de José Mourinho. Sin embargo, el técnico luso prefiere ser prudente. Y lo explica: “Considero que aún es demasiado pronto. Creo que [a estas alturas de la temporada pasada] llevábamos cinco o seis puntos menos de los que llevamos esta temporada, así que vamos mejor que el año pasado, pero eso no significa nada".

De momento, los dos equipos de la ciudad de Mánchester, junto con el Chelsea, parecen a priori los conjuntos más fuertes y los favoritos para alzarse con el título de la Premier League. Aunque Mou tampoco descarta a otros aspirantes y, según asegura, hay seis equipos que van a pelear por el título. "Esto es solo el comienzo. Será difícil", sentencia.

Un partido difícil

El United no lo tuvo fácil para llevarse los tres puntos del St Mary´s Stadium. De hecho, el Southampton fue en busca del empate desde el tempranero gol de Lukaku y no se rindió hasta el pitido final. Es por ello, por el ímpetu de los de Pellegrino, por lo que Mourinho justifica que hoy su equipo haya sido especialmente defensivo en algunos tramos del choque. "Nuestro equipo tuvo varias oportunidades de sentenciar el partido, dos enormes, que Herrera y Lukaku no aprovecharon. Luego nos colocamos en una posición en la que tuvimos que defender para mantener el resultado, lo que hicimos extremadamente bien, con un buen portero, con buenos defensas, con la sustitución de Smalling, así que estoy realmente contento", explica el portugués.

Elogios al Southampton y a su afición

El cuadro local no pudo sumar puntos a su casillero en el encuentro ante el United. Y no lo hizo por el ya mencionado gran trabajo defensivo de los de Mou. No obstante, a pesar de irse de casa de vacío, el entrenador luso se ha deshecho en elogios hacia los saints: "Jugar en este estadio es difícil; es un buen rival que no tiene nada que perder y que en los últimos 35 minutos fue realmente ofensivo y peleó con todo para rescatar un punto". Y también aprovechó el portugués para felicitar a la hinchada local señalando que "estuvieron increíbles, desde el primer hasta el último minuto"