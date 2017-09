Hodgson: "Es difícil ser positivo cuando pierdes 5-0"

Roy Hodgson y sus jugadores en el Etihad Stadium / Foto: cpfc.co.uk

El técnico inglés realizó diversas rotaciones en su equipo respecto al partido anterior, las cuales funcionaron durante los primeros cuarenta y cinco minutos, a pesar de recibir un tanto por parte de Leroy Sane. La goleada llegó en la segunda mitad, cuando los eagles no pudieron aguantar el ritmo del contrario. El Manchester City inclinó el campo a su favor endonsando una “manita” a los londinenses.

Las malas noticias no cesan, puesto que los de Hodgson podrían perder a Christian Benteke para unos cuantos meses, como confirmaba el técnico inglés en las declaraciones posteriores al encuentro del Etihad Stadium. “Benteke no esta bien. Creemos que puede tener el ligamento dañado, pero no sabemos que alcance tendrá la lesión, hasta que se realice un escáner mañana” declaró el ex-seleccionador inglés tras el partido. El internacional belga, al igual que el resto de sus compañeros, atravesaba una sequía goleadora, algo anormal en él, tras los grandes números cosechados durante la pasada Premier League, en la que logró anotar 16 goles en 36 encuentros de competención. Con esta baja, el Crystal Palace se debilita aún mas de cara al próximo encuentro de liga frente al Manchester United, en el 'Teatro de los sueños', Old Trafford.

Hodgson intentó lanzar un mensaje de optimismo a la afición, declarando que aun se encuentran en el inicio de la temporada y es pronto para entrar en pánico. “Para el equipo, el proximo encuentro es de vital importancia, se trata de una prueba de fuego” afirmó el entrenador de los eagles.

“Hemos recibido un dolor de cabeza para unos cuantos dias, pero es nuestro trabajo encontrar las aspirinas, para aliviar esto” concluyó el técnico inglés, para dar por finalizadas sus declaraciones posteriores a la sexta jornada de competición liguera, en la que acumulan un total de seis derrotas consecutivas.