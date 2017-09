Rafa Benitez no se fía del Brighton

Google Plus

Rafa Benitez durante un entremiento con el Newcaslte (Newcastle United web oficial)

Rafa Benítez ha hablado sobre el encuentro que disputará su equipo ante el Brighton este domingo 24 a las 17:00 (hora española). Los dos equipos llegan en un momento de forma antagónico. El Brighton solo tiene 4 puntos de 15 posibles, con un pobre bagaje de 3 derrotas, 1 empate y solo una victoria (ante el West Bromwich) y en el puesto 17, al borde del descenso. Mientras tanto, las urracas pese a perder sus dos primeros partidos de Premier, se repusieron ganando los siguientes tres y se hallan en un europeo sexto lugar. La sensación actual sobre el equipo blanquinegro es que pueden hacer frente a cualquier equipo y que el Brighton es un equipo fácil de derrotar para ellos. Pero esto no es lo que piensa Rafa.

El entrenador madrileño, cree que sus rivales forman un buen equipo y aludió a sus enfrentamientos contra ellos el año pasado, cuando se enfrentaron en Championship. "Son un buen equipo, sabemos que son difíciles de derrotar del año pasado" declaró. Benítez afirmó que, pese a que sus rivales no están bien, mejorarán su situación: "están bien organizados, y no tienen ansiedad". "Son un equipo que se sabe que necesitan tiempo para asentarse" afirmó, pero claro. Rafa desea que esto suceda a partir de su enfrentamiento, no durante este: "espero que se asienten, pero después de esta jornada de liga". Sobre el estado de forma del equipo, el español también habló: "la Premier League es diferente, un par de buenos resultados te pueden dar confianza e impulso".

El técnico español también ha tenido buenas palabras sobre Jamaal Lascelles, el joven defensor del Newcastle, que es capitán con solo 23 años. "No se cuanto más podrá mejorar, pero tiene mucho potencial y soy positivo" declaró sobre el central británico. "Es un gran chaval y tiene muchas cualidades. Puede ser buenísimo en Premier League, pero todavía es muy joven". También habló sobre Joselu, el delantero no pasa su mejor momento tras fallar tres oportunidades claras ante el Stoke. "Pese a todo (aludiendo a las ocasiones falladas), su trabajo y lo que le da al equipo, su contribución, es buena".

Si el Newcastle gana su partido, podrían colocarse cuartos, puesto de acceso a Champions League. Tras una agridulce experiencia en el Chelsea, Rafa ha vuelto a lo más alto con el Newcastle, con el que ascendió a la máxima división inglesa la temporada pasada. Pinta bien el futuro de Benítez, uno de los entrenadores más valorados en las Islas Británicas.