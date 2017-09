José Mourinho: "No voy a contar los días hasta que regrese Pogba"

José Mourinho descartó estar preocupado por la ausencia de Paul Pogba | Foto: Manchester United

Manchester United está pasando un gran estado de forma en Inglaterra, siendo líder de la Premier League, con un equipo que cada vez muestra un mejor funcionamiento y un Romelu Lukaku absolutamente encendido, goleador del campeonato. Este buen rendimiento colectivo también se está dando en UEFA Champions League y en la Carabao Cup, donde los 'Red Devils' avanzaron a la siguiente ronda.

Pese a que el Burton Albion era un rival más que accesible, José Mourinho no le restó importancia a esta clasificación: "No estábamos pensando en el momento, no pensábamos en el siguiente partido de la Premier League. No, esa victoria fue importante porque nos metimos en el siguiente sorteo y la siguiente etapa de la competencia".

Consultado sobre la seguidilla de juegos como visitantes que tendrán que afrontar, Mourinho fue positivo: "Es difícil, pero significa que será más sencillo después. Si jugamos ahora contra el CSKA en Moscú y Benfica en Lisboa, significa que luego jugaremos contra ellos en Old Trafford. Si tenemos partidos consecutivos como visitantes contra Liverpool y Huddersfield significa que los enfrentaremos en Old Trafford, así que nunca estoy demasiado preocupado sobre la cantidad de partidos en casa o fuera porque el número será el mismo".

El gran momento futbolístico del club viene a raíz de un excelente pasar financiero, algo que el entrenador portugués reconoció como un factor muy importante: "Financieramente, el club luce realmente fuerte y mejor que nunca, acorde a los números. Donde el equipo está mejorando es no sólo en resultados sino en un estilo de juego. La conexión entre los jugadores y los fanáticos es cada vez más y más fuerte, por lo que los simpatizantes del United alrededor de todo el mundo tienen ahora más razones para sonreír que en el pasado reciente".

Acerca del próximo rival, Mourinho sólo tuvo palabras de elogio: "Southampton es la clase de club que es muy estable en la forma que juegan y en la que ven el fútbol, la calidad de sus jugadores. Creo que es un buen equipo para ser entrenador, honestamente. Veo al encuentro como uno muy difícil".

Por último, 'Mou' dio su opinión sobre la lesión de Paul Pogba, con palabras contundentes que dieron por cerrada la situación: "No tengo idea de cuándo volverá. Es una gran oportunidad para otros jugadores de jugar y confío en todos ellos. Así que no voy a llorar o estar contando los días hasta que Pogba regrese, para nada. Cuando él vuelva, bienvenido, pero hasta entonces, confío en mi gente".