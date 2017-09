Mark Hughes: "Será una prueba enorme para nosotros"

Google Plus

Mark Hughes. FOTO: stokecityfc.com



Lo que fue la derrota por Premier ante el Newcastle por 2-1 y la eliminación ante el humilde Bristol por la copa dejó sin dudas un sabor amargo a la afición del Stoke de cara a lo que se viene, pero a pesar de ello tiene que cambiar la pagina y buscará volver al triunfo ante ni mas ni menos que el ultimo campeón, el duro Chelsea. El encuentro será este sábado a partir de las 16 en el estadio Bet365. El entrenador Hughes ya quiere olvidarse de las últimas frustrantes derrotas y pensar solamente en el encuentro del fin de semana, "Nos decepcionamos a principios de semana, por lo que estamos dispuestos a responder de la manera correcta contra el Chelsea", dijo el técnico galés.



La derrota entre semana contra el Bristol no cayó nada bien en el entorno del entrenador, por eso se descargó ante los micrófonos. "Siempre hay una reacción detrás de un resultado decepcionante, y esperamos que el rendimiento sea notablemente mejor este fin de semana” afirmaba Mark quien esta seguro de que hay que olvidarse de la eliminación por copa y centrarse en lo que será el partido del sábado ante los “blues”, en donde contará con el apoyo de su público. "No hay nada que podamos hacer con respecto a lo que pasó el martes, así que tenemos que hacer una buena producción contra los campeones, que creo que lo haremos. Jugamos ante el Chelsea, los campeones, y sabemos de su calidad “. Agregaba el experimentado técnico de 53 años, quien espera más de sus estrellas como Xherdan Shaquiri, Jesé Rodriguez, Peter Crouch entre otros.



“The potters” llevan un flojo comienzo de campeonato y no encuentran el funcionamiento del equipo, con dos derrotas, dos empates y tan solo un triunfo se ubican en la decimo tercera posición. En esta ocasión, irán por la hazaña en la fecha 6 frente los dirigidos por Conte. "Será una prueba enorme para nosotros, pero nos hemos topado con el Arsenal y el Manchester United y hemos sacado puntos de ellos, así que estamos seguros de hacer lo mismo este fin de semana.” Con estas palabras cerraba la rueda de prensa un esperanzado Hughes dispuesto a conseguir un buen resultado en casa.