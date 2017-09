Previa Manchester City-Crystal Palace: Una diferencia abismal entre el líder y el colista

Google Plus

City y Palace se enfrentan en el duelo más desigual de la jornada. Foto: Getty Images.

Después de la jornada intersemanal en el que todos los equipos disputaron la Carabao Cup, vuelve la Premier League una semana más con un elenco de partidos interesantes. Uno de ellos es el más desigual de todos, el duelo que se enfrentará al colíder de la liga, el Manchester City, contra el colista, el Crystal Palace; además se jugará en el campo del City, todo un desafía para Palace que ya ha tenido lo que va de temporada dos entrenadores.

La diferencia abismal es clara, pero la Premier League se caracteriza por ser un torneo donde las sorpresas abundan en cada partido. No obstante, es un choque en el que juegan el equipo que más goles hace junto el Manchester United (16 goles) junto el equipo que menos goles hace, de hecho todavía no sabe lo que es marcar en esta temporada. Unas cifras espeluznantes con claro sabor citizen pero el encuentro empieza 11 jugadores contra otros 11, y todo puede pasar. El árbitro será Neil Swarbrick.

El aplasta rivales

El City ha hecho 11 goles entre sus dos últimos partidos en Premier League Con un comienzo dubitativo, el Manchester City ha empezado con una racha de victorias a base de goleadas de manera exagerada. 11 goles lleva entre sus últimos dos partidos de Premier y ningún gol encajado. No son las únicas goleadas que lleva de momento, pues ante el Feyenoord en Champions League, endosó un 0-4 en Holanda en muy poco tiempo. Sin duda, está atravesando una dinámica positiva que asusta a cualquier rival, y el Crystal Palace sabe que no lo tendrá nada fácil.

El City ganó en la Carabao Cup al WBA en esta semana. Foto: Getty Images.

Con un ataque que alterna el Kun Agüero con Gabriel Jesús, el míster Pep Guardiola tiene la clave para poder reflejar su estilo en una plantilla que le costó entenderlo el curso pasado. Parece ser que este año tiene otro color diferente. La participación de Sterling es, una vez más, importante, pues también es vital para el ataque de los líderes, ya que lleva tres goles en lo que va de temporada. Y no sólo está saliendo todo bien, la defensa, que era la zona de más dolores de cabeza del equipo, está siendo más segura que nunca; dos goles en cinco jornadas es un balance más que positivo para un club que encajó 39 goles el curso pasado y le privó de luchar por el título. Este City está cambiado para mejor y parece ser que ante el Crystal Palace quieren seguir demostrando que van en serio para meter miedo a su máximo rival, un Manchester United que tiene los números idénticos que el equipo de Guardiola.

Poder estrenarse por fin en liga

Cero goles y cero puntos en cinco jornadas es el triste balance del Crystal Palace En Inglaterra se está viendo una circunstancia que hace mucho que no pasaba, un equipo que aún no ha puntuado ni ha hecho goles pasada cinco jornadas de liga. Éstos son los números de un Crystal Palace que está teniendo el peor inicio de su historia. Cero puntos de 15 posibles es un lastre para un equipo que quería luchar por algo más que una simple permanencia, y a día de hoy, es imprescindible. Con Benteke como jugador estrella, la pólvora está mojada pero desde Londres tienen claro que el gol llegará mas temprano que tarde, y en cuanto llegue, no pararán de hacerlo para evitar un descenso que a día de hoy, es una quimera.

Benteke no ha marcado aún en liga. La temporada pasada hizo 15 goles. Foto: Getty Images.

Sin embargo, jugar contra el Manchester City en esta situación no es la mejor noticia posible por varias razones: ganar en el Etihad con las sensaciones de cada equipo es casi imposible. Ya simplemente con hacerles un gol es algo que, en las apuestas, se paga mucho. Y es que, el equipo dirigido por Roy Hodgson no ha dado síntomas de mejoría tras el despido del holandés Frank de Boer. Eso sí, una victoria ahí sería un subidón de alegría que haría lanzar al equipo, rebajarse la ansiedad por el gol, y ver algo más cerca la inclusión del club en los puestos de fuera de peligro. Nunca se sabe, pero seguro que el Crystal Palace dará la cara en el Etihad.

Precedentes

Si el Crystal Palace quiere puntuar en el Etihad no debería de estar pendiente de la comparación de sus números con los de su rival... y tampoco debería de mirar los de la historia.

La temporada pasada, en la jornada 36 donde el Palace ya estaba matemáticamente salvado y el City se jugaba una plaza de Champions, el equipo que estaba dirigido por entonces por Samuel Allardyce, cayó por 5-0, un festival de goles del equipo local que empezó en el 2' y acabó en el 92'.

En las tres temporadas anteriores no mejoraron los resultados para el Palace, y todos los partidos jugados en el Etihad fueron por una contundente victoria del City, y sin encajar ningún gol por parte del equipo visitante. Todo un logro para el Palace para así poder cortar esa racha tan pobre de goles.

En el formato Premier League, el City no ha perdido nunca ante el Crystal Palace con su afición. Tan sólo ha cedido dos empates, la última fue hace más de 20 años, cuando, en la temporada 1994-95, Dyer empató el gol inicial de Walsh.

