Marco Silva: "Es momento de mirar hacia adelante y reaccionar"

Marco Silva dialogó con sus jugadores tras la dura derrota ante Manchester City. Foto: Watford.

Marco Silva, entrenador de Watford, espera encontrar una reacción positiva en sus jugadores de cara al choque ante Swansea City el día sábado, tras sufrir una dolorosa goleada contra el Manchester City.



El entrenador portugués no quiere dejarse llevar por el mal resultado en Vicarage Road y tirar por la borda todo lo bueno que había construido su equipo en las primeras cuatro jornadas, en las que no conocieron la derrota. Sin embargo, Silva afirmó que el partido en el Liberty Satdium le dirá mucho sobre el carácter de la plantilla.



"Es verdad que tenemos que reaccionar y más cuando no logramos un buen resultado y cuando el resultado es realmente pesado. Tenemos que reaccionar y ya hablamos con los jugadores durante la semana sobre esto. Debemos recordar que sólo perdimos tres puntos", dijo el técnico de los Hornets.

Silva afirmó que sus jugadores trabajan cada vez más duro | Foto: Watford.

"Analizamos el partido [contra Manchester City], como lo hacemos cada vez, y fue un encuentro del que podemos aprender algo. A veces conseguimos cosas buenas, otras no. Por supuesto, el partido ante el City no fue una buena tarde para nosotros, pero es pasado", añadió Silva, quien admitió que "no durmió muy bien" el sábado por la noche.

"Ahora es el momento de mirar adelante, es el momento de reaccionar. Lo que sentí durante la semana, y de nuevo esta mañana en la sesión de entrenamiento, nuestros muchachos están listos para trabajar duro y mejorar cada día", agregó el portugués.

Por otra parte, Silva se mostró contento de tener jugadores del calibre de Troy Deeney y el portero Orestis Karnezis que, como reservas, luchan constantemente por un lugar en el once titular, creando el tipo de competencia que él anhela tener en su equipo.