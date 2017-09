Klopp sobre la defensa: "Es concentración pero también estar listo"

Klopp durante un partido con el Liverpool. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Klopp no quiere que la racha de malos partidos continúe. Tras sufrir la primera derrota en Premier, el estreno en Champions y Carabao Cup y el empate contra el Burnley ha dejado el ambiente enrarecido en todo lo que rodea al club. El próximo encuentro en Premier, contra el Leicester, debe ser la piedra de toque para cambiar las cosas.

El técnico del Liverpool, conocedor de que sus resultados no están siendo buenos en las últimas fechas, quiere que el grupo se mantenga unido y mejore todas esas cosas que les han llevado donde están. Una de las cosas que cambiará respecto a la derrota en Leicester el pasado martes será los jugadores, que ya descansados, podrán afrontar el choque en plenas condiciones: “Ambos equipos no pensaremos demasiado sobre lo que pasó porque habrá diferentes alineaciones. Creo que el Leicester tiene un estilo típico de juego. No pudieron jugar así el martes porque Vardy es bastante clave para este tipo de juego y también Mahrez. Ninguno de ellos jugó lo que significa que fue distinto, pero sabemos el modo en que suelen jugar habitualmente”.

Respecto al partido de la Carabao Cup en que los Reds fueron apeados de la competición, el entrenador alemán espera que haya algunos cambios en el partido: “Muchas cosas serán lo mismo y muchas cambiarán. Depende de ser verdaderamente rápido y ellos cuando recuperan son rápidos y buscan el pase al espacio. Ellos van a por las jugadas a balón parado, Fuchs volverá y eso significa saques de banda muy largos. Los conocemos, lo hicimos bien en algunos partidos y no tan bien en otros”.

Pese a no superar a los Foxes, el Liverpool estuvo a buen nivel el pasado martes, según Jürgen Klopp: “Creo que lo más importante es que mostramos una buena forma. Necesitamos tener más agresividad, necesitamos intentar luchar por el resultado incluso si vamos 1-0 abajo. Con tantas ocasiones no puedes esperar que marques todas, pero un 1-0 no es un marcador que cierre el partido. Después de que marcaran, cambió el partido para ellos. No es un gran problema normalmente, pero si concedes un gol, si estás jugando como estábamos haciéndolo, entonces podríamos haber marcado”.

Una de las líneas que más críticas está recibiendo es la defensa. Desde hace varias temporadas, el club ha sido criticado por no buscar las soluciones necesarias y durante esta campaña se siguen notando las fisuras: “Es concentración pero es también un poco de estar listos en esos momentos. En la segunda situación, hemos hablado sobre los balones parados desde que estoy aquí más o menos. En diferentes momentos, concedimos algunos goles con un primer balón, un remate cruzado, remate de bolea o como fuera. Eso lo solucionamos”. “Tenemos mucha mejor formación, usamos esa formación muy bien. No podemos defender un balón parado o un cabezazo en la otra mitad del campo, un remate de 50 metros. Luchando esos balones necesitamos hacerlo diferente”, añadió el entrenador Red.

Otra de las claves que este grupo sufre son las lesiones. Con algunos de sus hombres lesionados, tendrá que adaptar sus piezas para el encuentro del sábado: “Sería el tercer partido seguido para Ragnar si tiene que jugar otra vez. Joe Gómez jugó de central, así que podríamos ver cómo lo haríamos si tuviera que jugar de nuevo ahí. Yo espero que no sea así. Probablemente Trent juegue de nuevo de lateral y tres días después también porque Joe está suspendido en Champions. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer, pero hasta que no sepa con quién contamos no podemos hacer nada”. Lovren se ha perdido algunos de los últimos partidos por lesión y es una de las dudas para la defensa del equipo frente al Leicester en Premier: “No era una lesión muy grave, pero lo suficiente para mantenerle fuera unos días. Es duda para el fin de semana. Es lo mismo pero completamente diferente con Matip y Can. Tienen pequeñas molestias del último partido así que tenemos que ver cómo se recuperan en el entrenamiento. Pero nada es seguro por ahora”.

Del partido en el King Power Stadium, el Liverpool sacó como idea cuál es el nivel de adaptación hasta ahora de Alex Oxlade-Chamberlain. El inglés que ya ha tenido minutos durante la temporada en Premier, fue titular en la Carabao Cup: “Tuvo algunas situaciones muy buenas y algunas muy desafortunadas. Creo que lo hizo muy bien en los momentos en que pudimos ver que intentaba adaptarse al estilo de juego. Tenía unos problemas en el gemelo, pero no es una lesión. Necesitamos que se acostumbre a nosotros y manejar su posición un poco mejor. Pero fue su primera titularidad, nada más. Después de un partido así, que has perdido, y no hizo el mejor partido de su vida, la gente se pregunta que donde están las diferencias que puede marcar. Yo no tengo dudas de que lo hará”.