Previa Leicester City - Liverpool: revancha en la Premier League

Google Plus

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. También dicen que quien ríe último, ríe mejor. Eso es precisamente lo que quiere hacer el Liverpool. El último traspiés de los reds se produjo ante el Leicester, en un escenario idéntico al de esta jornada. La victoria de los foxes ante su público de hace unos días supuso la pronta eliminación del equipo de Klopp en la Carabao Cup, que a las primeras de cambio se han quedado fuera de una de las cuatro competiciones en las que participaban los reds. Por ello, Leicester y Liverpool se enfrentarán en el King Power Stadium, en un duelo en el que los visitantes querrán devolverle a los locales el mal resultado en la Copa de la Liga.

Aún así, no parece una tarea fácil asaltar el King Power Stadium de un Leicester necesitado de puntos. Los locales esta vez tendrán a sus titulares sobre el terreno de juego para conseguir los tres puntos, que se antojan muy necesarios para acercarse a los objetivos marcados al inicio de temporada.

El Liverpool, por su parte, espera superar a los foxes tras estas últimas semanas, en donde los reds han demostrado ser un equipo con más carencias de las que se veían a primera vista. El duelo entre los equipos de Shakespeare y Klopp no se antoja como un simple partido más, si no como las necesidades de dos equipos enfrentadas. Unos con más alicientes que otros, pero ambos con el mismo objetivo: recuperar el lugar que merecen en la tabla.

Puntos para empezar a funcionar

El Leicester esta temporada tenía claro hasta donde quería llegar. Los foxes querían solucionar sus carencias de la temporada pasada e instaurarse en la mitad alta de la tabla. Los fichajes realizados a lo largo de este verano han dado más calidad a la plantilla sobre el papel, pero en la práctica, solo Harry Maguire ha funcionado al nivel que se esperaba. Igual por adaptación al equipo o por baja forma física, no se sabe porque no están terminando de arrancar los fichajes.

Las primeras jornadas el equipo de Shakespeare ha demostrado tener calidad para conseguir lo esperado, pero al igual que las incorporaciones, algo falla y no han conseguido los resultados esperados. Por ello, otra victoria más ante el Liverpool puede ser clave de cara a coger confianza y hacer que el equipo empiece a funcionar como se espera. Estos puntos se antojan necesarios, y los foxes no se pueden permitir muchos más malos resultados si no quieren partir con ventaja respecto a sus rivales.

Jugadores del Leicester celebrando un gol ante el Liverpool | Imagen: Leicester City

Dos semanas para olvidar

El Liverpool es uno de los grandes de Inglaterra. De eso no hay ninguna duda. Pese a ese status de grande, los reds son un equipo que destaca por su irregularidad. Son capaces de meterle un 4-0 al Arsenal (resultado que pudo ser más abultado) y en la siguiente jornada perder por un contundente 5-0 ante el Manchester City. Precisamente ante el City empezaron dos semanas fatídicas que duran hasta el día de hoy. A la dolorosa derrota ante el equipo de Guardiola le siguieron dos empates ante Sevilla y Burnley y a la eliminación de la Carabao Cup.

A los malos resultados le acompañaron las malas sensaciones. En estas dos semanas se han visto cuáles son la debilidades del Liverpool y lo frágil que es pese a su potencial. Por ello, es momento de olvidar. Y en el mundo del fútbol solo se olvida a base de victorias. El Leicester, verdugo del Liverpool en la Carabao Cup, será el rival con el que los reds esperan cambiar la dinámica negativa. Asaltar el King Power Stadium puede ser el primer paso de una remontada hacia lo más alto... o el principio del fin para la temporada de los reds.

Antecedentes

El último encuentro entre ambos fue el 19 de septiembre, hace unos pocos días. El Leicester se impuso por 2-0 al Liverpool, consiguiendo clasificarse así para la siguiente fase de la Carabao Cup. Los goleadores fueron Slimani y Okazaki, consiguiendo anotar ambos en la segunda parte.

Ese partido es, sin duda, otro aliciente más para este nuevo Leicester - Liverpool, ya que resulta llamativo ver como va a cambiar el planteamiento y la forma de ver el partido tras haber jugado uno en idénticas condiciones hace escasos días.

Reds y Foxes disputando el balón | Imagen: Liverpool FC

Jugadores a observar

Harry Maguire: el central de los foxes está realizando un magnífico inicio de temporada, cosa que no sorprende a los que llevan siguiendo un tiempo al inglés. Su fortaleza y contundencia le hacen un eslabón muy fuerte en el sistema defensivo del Leicester. Si Maguire tiene un buen día, el Liverpool lo pasará realmente mal para encontrar el camino hacia la portería contraria.

Mohamed Salah: el extremo egipcio ha necesitado poco tiempo en conseguir ser la referencia ofensiva del Liverpool. La ausencia de Mané hacen que todo el peso del gol recaiga en sus botas. De su partido dependen las opciones del Liverpool de llevarse un buen resultado de Leicester.

Salah disputando un balón en Champions | Imagen: Liverpool FC

Arbitrará Anthony Taylor

El encuentro se disputará en el King Power Stadium de Leicester, Inglaterra. Este estadio construido en 2002 tiene una capacidad para 32.500 personas.

El partido lo dirigirá Anthony Taylor. Este inglés de 38 años dirigirá por primera vez al Leicester esta temporada, siendo también la segunda vez que pita al Liverpool esta temporada.

Posibles alineaciones Leicester vs Liverpool