Wenger: “Empezamos bien, pero poco a poco hemos ido perdiendo la cohesión”

Wenger en la rueda de prensa posterior al partido | Fotografía: Arsenal

Victoria ajustada del Arsenal ante el Doncaster Rovers de League One en la Carabao Cup. Los Gunners se plantaron como favoritos delante de su afición y, aunque dispusieron de una gran cantidad de ocasiones, no consiguieron ampliar un marcador que finalizó 1-0 gracias al solitario tanto de Theo Walcott. Con un once plagado de novedades, entre las que destacaba la incursión de Jack Wilshere, Arsène Wenger cumplió con lo prometido en la rueda de prensa anterior al choque. El inglés, además, disputó los noventa minutos, al igual que un Alexis Sánchez que, en esta ocasión, jugó con los teóricos suplentes para coger el ritmo que aún le falta para ser titular en este Arsenal. Sobre el centrocampista y el jugador chileno, además de sobre otros temas, habló un técnico francés que elogió a su rival: “El Doncaster jugó bien, muy bien, es algo que ha cambiado en las divisiones inferiores. Tuvieron una gran aptitud, estaban bien organizados y nos pusieron en dificultad. Nunca han mostrado debilidad mental y han estado metidos hasta el final”.

"Teníamos las piernas cansadas y nuestro nivel fue decayendo"

En cuanto al rendimiento de su equipo, se muestra algo más decepcionado: “Creo que empezamos bien y en los primeros 25 minutos tuvimos un gran ritmo de juego y buen movimiento de balón, pero poco a poco hemos ido perdiendo la cohesión y la velocidad en la transición. Ha disminuido el nivel, aunque creo que hemos hecho el trabajo”. Acude a la importancia de “no cometer un error” para resaltar el pobre marcador obtenido por un equipo que era claramente favorito ante el Doncaster Rovers: “Teníamos las piernas cansadas y nuestro nivel fue decayendo. En general conseguimos ganar el partido sin conceder un gol, por lo que era importante no cometer un error”.

En cuanto a los nombres individuales, Wilshere fue el gran protagonista. El inglés, que volvió el pasado jueves tras superar una lesión sufrida en su etapa como jugador del Bournemouth, disputó los noventa minutos en un deseo de Wenger de que “ganara confianza y aptitud”. “Quise dejarle los noventa minutos y, en general, creo que ha sido un partido muy importante para él para que ganara confianza y aptitud. Veremos ahora cómo responde”, añadió un entrenador que reconoce que este encuentro copero “no tiene la misma intensidad que un partido de Premier League”. De esta declaración se desprende que el inglés no disputará el partido del próximo lunes, aunque el técnico lo ha dejado en duda al citar la gran congestión de partidos a la que está sometido su equipo: “No sé si jugará el lunes, voy a ir partido a partido. La próxima semana jugamos lunes, jueves y domingo antes del parón internacional, así que tendré que tomar decisiones para equilibrar el equipo”.

Finalmente, Wenger añadió que “Alexis necesita ritmo de competición”, por lo que le dejó los noventa minutos en el terreno de juego, además de valorar la participación de los jóvenes Josh Willock, Josh DaSilva y Reiss Nelson: “Ahora ya conocen la intensidad del juego. La calidad en la toma de decisiones tiene que ser puntual, y especialmente la concentración. Han mostrado sus cualidades, pero a veces se han desconcentrado. En este nivel, no puedes permitirte eso”. A buen seguro, la cantera Gunner será importante en una temporada marcada por esa participación en la UEFA Europa League que trastoca los planes normales de cualquier equipo inglés al disputarse en jueves.